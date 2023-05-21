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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Pyramaze

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10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

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Новое видео PYRAMAZE



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Alliance (feat. Melissa Bonny) , новое видео PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на новый альбом PYRAMAZE "Bloodlines", который будет выпущен 23 июня 2023 года на AFM Records.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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21 май 2023
D
Don Huan
Очень сильно без претензий на оригинальность.

просмотров: 335

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