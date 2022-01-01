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Винил от PYRAMAZE
11 ноября на Inner Wound Recordings состоится выход виниловой версии альбома PYRAMAZE "Melancholy Beast", который будет доступен в следующих вариантах:
- 150 чёрных;
- 75 белых;
- 75 прозрачных.
Michael Kammeyer сказал:
«Дорогие Пиравоины! Вот и настал долгожданный день. Но всё хорошее требует времени! Наконец-то с помощью единственного и неповторимого Inner Wound Recordings мы выпустим специальную лимитированную виниловую пластинку нашего дебютника "Melancholy Beast", первоначально изданного в 2004 году.
Чтобы сделать этот релиз ещё более особенным, в первые 100 копий, предварительно заказанных в магазине Inner Wound, будет вложена прекрасная гравюра иллюстратора и художника комиксов господина Hans'a "Hanzo" Steinbach'a, который искусно создал свою собственную интерпретацию персонажа Melancholy Beast.
Лично я очень горжусь тем, что мы завершили лимитированную коллекцию виниловых пластинок с первых трёх альбомов — тех лет, когда я ещё был активным членом и капитаном Pyramaze. Так что, дорогие металхэды, не медлите с этим. Успейте заполучить эту жемчужину раньше своего соседа! ;)».
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