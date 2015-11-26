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Новый альбом PYRAMAZE выйдет осенью



Новый студийный альбом заслуженной датской прогрессив-пауэр-металл-формации PYRAMAZE, получивший название "Epitaph", будет выпущен на AFM Records 13 ноября. Уже можно посмотреть обложку нового диска от Remedy Art Design.



Пресс-релиз группы гласит:



«AFM Records и PYRAMAZE сообщили, что очень рады подписанию контракта и началу долгого плодотворного сотрудничества. Лейбл AFM Records обладает большим опытом работы с пауэр- и прогрессив-группами, в настоящий момент "под его крылом" находятся такие мощные коллективы, как Evergrey, Orden Ogan, Redemption, Brothers Of Metal, и многие другие. В свою очередь PYRAMAZE заслужили высокую репутацию на сцене благодаря своему исполнительскому мастерству и качественной музыке.



"Epitaph" - третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. PYRAMAZE продолжает создавать свой типический материал с запоминающимися мелодиями, мощными риффами и высоким проникновенным вокалом. Также стоит отметить участие приглашённых музыкантов: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывших вокалистов PYRAMAZE — Matt'a Barlow и Lance'a King'a.



В продаже будут доступны диджипак и лимитированное издание на фиолетовом виниле.





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