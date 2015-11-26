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Pyramaze

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24 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

18 апр 2017 : 		 Новое видео PYRAMAZE

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

15 мар 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

28 фев 2017 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет весной

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Видео с текстом от PYRAMAZE



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"Particle", новое видео с текстом датской пауэр-прогрессив-группы PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Epitaph", выходящего на AFM Records 13 ноября.

"Epitaph" — третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. Стоит отметить, что в его записи участвовали приглашённые музыканты: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывшие вокалисты PYRAMAZE — Matt Barlow и Lance King.




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