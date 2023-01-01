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PANTERA отменили и в Австрии
25
OZZY OSBOURNE завязывает с турами
24
Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук...
20
BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ...
19
Потери в NERVOSA
18
все новости группы
Pyramaze
Дания
Power Metal
http://www.pyramaze.com
Myspace:
http://www.myspace.com/pyramaze
Facebook:
https://www.facebook.com/Pyramaze
3 фев 2023
:
Новое видео PYRAMAZE
16 сен 2022
:
Винил от PYRAMAZE
25 мар 2021
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
14 янв 2021
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
29 окт 2020
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
26 сен 2020
:
Новое видео PYRAMAZE
23 авг 2020
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
16 авг 2020
:
Новый альбом PYRAMAZE выйдет осенью
14 дек 2018
:
Переиздание PYRAMAZE выйдет зимой
23 сен 2017
:
Переиздание PYRAMAZE выйдет осенью
20 авг 2017
:
Винил PYRAMAZE выйдет осенью
9 авг 2017
:
PYRAMAZE выпустили игру
4 июл 2017
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
24 май 2017
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
3 май 2017
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
18 апр 2017
:
Новое видео PYRAMAZE
10 апр 2017
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
15 мар 2017
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
28 фев 2017
:
Новый альбом PYRAMAZE выйдет весной
24 сен 2015
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
3 сен 2015
:
Видео от клавишника PYRAMAZE
20 июн 2015
:
Новая песня PYRAMAZE
13 июн 2015
:
Новая песня PYRAMAZE
14 май 2015
:
Новое видео PYRAMAZE
16 апр 2015
:
Видео с текстом от PYRAMAZE
16 мар 2015
:
Новый альбом PYRAMAZE выйдет в мае
29 ноя 2011
:
PYRAMAZE объявили имя нового гитариста
15 фев 2011
:
PYRAMAZE расстались с гитаристом и басистом
5 фев 2010
:
Последний альбом PYRAMAZE выйдет на виниле
28 авг 2009
:
PYRAMAZE живее всех живых!
17 июл 2008
:
PYRAMAZE анонсировали нового вокалиста
2 апр 2008
:
PYRAMAZE заключили соглашение с LOCOMOTIVE RECORDS
16 мар 2008
:
Первые семплы PYRAMAZE с вокалом Барлоу в сети
21 фев 2008
:
MATT BARLOW приступил к записи вокала для нового альбома PYRAMAZE.
28 янв 2008
:
MATT BARLOW готов к записи вокала для нового альбома PYRAMAZE
18 дек 2007
:
Matt Barlow не уйдет из PYRAMAZE
2 окт 2007
:
PYRAMAZE начинают работу в студии
14 апр 2007
:
Бывший фронтмэн ICED EARTH присодеинился к PYRAMAZE
сегодня
Новое видео PYRAMAZE
Broken Arrow, новое видео PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже.
http://www.pyramaze.com
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Рецензии
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Сообщений нет