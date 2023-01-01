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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 40
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 19
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
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Pyramaze

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26 авг 2023 : 		 Новое видео PYRAMAZE

21 май 2023 : 		 Новое видео PYRAMAZE

24 мар 2023 : 		 Новое видео PYRAMAZE

3 фев 2023 : 		 Новое видео PYRAMAZE

16 сен 2022 : 		 Винил от PYRAMAZE

25 мар 2021 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

14 янв 2021 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

29 окт 2020 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

26 сен 2020 : 		 Новое видео PYRAMAZE

23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

16 авг 2020 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет осенью

14 дек 2018 : 		 Переиздание PYRAMAZE выйдет зимой

23 сен 2017 : 		 Переиздание PYRAMAZE выйдет осенью

20 авг 2017 : 		 Винил PYRAMAZE выйдет осенью

9 авг 2017 : 		 PYRAMAZE выпустили игру

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

24 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

18 апр 2017 : 		 Новое видео PYRAMAZE

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

15 мар 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

28 фев 2017 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет весной

24 сен 2015 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 сен 2015 : 		 Видео от клавишника PYRAMAZE

20 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE

13 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE
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Новое видео PYRAMAZE



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Taking What's Mine, новое видео PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня войдет на новый альбом PYRAMAZE "Bloodlines", который выпущен 23 июня 2023 года на AFM Records.




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