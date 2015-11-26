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Новое видео PYRAMAZE



"World Foregone", новое видео группы PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Epitaph”, выходящего 13 ноября на AFM Records.



"Epitaph" — третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. PYRAMAZE продолжает создавать свой типичный материал с запоминающимися мелодиями, мощными риффами и высоким проникновенным вокалом. Также стоит отметить участие приглашённых музыкантов: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывших вокалистов PYRAMAZE — Matt'a Barlow и Lance'a King'a.







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