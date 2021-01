сегодня



Видео с текстом от PYRAMAZE



PYRAMAZE опубликовали официальное видео с текстом на песню "Transcendence" (featuring Brittney Slayes), которая взята из нового альбома Epitaph, выпущенного в прошлом году на AFM Records.



Трек-лист:



"Epitaph"

"A Stroke Of Magic"

"Steal My Crown"

"Knights In Shining Armour"

"Bird Of Prey"

"Your Last Call"

"Particle"

"Indestructible"

"Transcendence" (feat. Brittney Slayes)

"Final Hour"

"World Foregone"

"The Time Traveller" (feat. Matt Barlow & Lance King)







+1 -1



просмотров: 168