Видео с текстом от PYRAMAZE



"A Stroke Of Magic", новое видео с текстом группы PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Epitaph”, выходящего 13 ноября на AFM Records.



"Epitaph"— третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. PYRAMAZE продолжают создавать свой типичный материал с запоминающимися мелодиями, мощными риффами и высоким проникновенным вокалом. Также стоит отметить участие приглашенных музыкантов: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывших вокалистов PYRAMAZE — Matt'a Barlow и Lance'a King'a. В продаже будут издания в диджипаке и на фиолетовом виниле.



Трек-лист:

01 Epitaph

02 A Stroke Of Magic

03 Steal My Crown

04 Knights In Shining Armour

05 Bird Of Prey

06 Your Last Call

07 Particle

08 Indestructible

09 Transcendence (Feat. Brittney Slayes)

10 Final Hour

11 World Foregone

12 The Time Traveller (feat. Matt Barlow & Lance King)







