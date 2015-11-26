Видео с текстом от PYRAMAZE

"A Stroke Of Magic", новое видео с текстом группы PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Epitaph”, выходящего 13 ноября на AFM Records.
"Epitaph"— третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. PYRAMAZE продолжают создавать свой типичный материал с запоминающимися мелодиями, мощными риффами и высоким проникновенным вокалом. Также стоит отметить участие приглашенных музыкантов: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывших вокалистов PYRAMAZE — Matt'a Barlow и Lance'a King'a. В продаже будут издания в диджипаке и на фиолетовом виниле.
Трек-лист:
01 Epitaph
02 A Stroke Of Magic
03 Steal My Crown
04 Knights In Shining Armour
05 Bird Of Prey
06 Your Last Call
07 Particle
08 Indestructible
09 Transcendence (Feat. Brittney Slayes)
10 Final Hour
11 World Foregone
12 The Time Traveller (feat. Matt Barlow & Lance King)
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