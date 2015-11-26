Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DEEP PURPLE в чартах 160
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 63
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 60
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 40
*Новая песня CARCASS 18
[= ||| все новости группы



*

Pyramaze

*



23 авг 2020 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

16 авг 2020 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет осенью

14 дек 2018 : 		 Переиздание PYRAMAZE выйдет зимой

23 сен 2017 : 		 Переиздание PYRAMAZE выйдет осенью

20 авг 2017 : 		 Винил PYRAMAZE выйдет осенью

9 авг 2017 : 		 PYRAMAZE выпустили игру

4 июл 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

24 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 май 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

18 апр 2017 : 		 Новое видео PYRAMAZE

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

15 мар 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

28 фев 2017 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет весной

24 сен 2015 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 сен 2015 : 		 Видео от клавишника PYRAMAZE

20 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE

13 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE

14 май 2015 : 		 Новое видео PYRAMAZE

16 апр 2015 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

16 мар 2015 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет в мае

29 ноя 2011 : 		 PYRAMAZE объявили имя нового гитариста

15 фев 2011 : 		 PYRAMAZE расстались с гитаристом и басистом

5 фев 2010 : 		 Последний альбом PYRAMAZE выйдет на виниле

28 авг 2009 : 		 PYRAMAZE живее всех живых!

17 июл 2008 : 		 PYRAMAZE анонсировали нового вокалиста

2 апр 2008 : 		 PYRAMAZE заключили соглашение с LOCOMOTIVE RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Видео с текстом от PYRAMAZE



*
zoom
*
* *
"A Stroke Of Magic", новое видео с текстом группы PYRAMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “Epitaph”, выходящего 13 ноября на AFM Records.

"Epitaph"— третий альбом в текущем составе и шестой в дискографии группы. PYRAMAZE продолжают создавать свой типичный материал с запоминающимися мелодиями, мощными риффами и высоким проникновенным вокалом. Также стоит отметить участие приглашенных музыкантов: Brittney Slayes из Unleash the Archers и бывших вокалистов PYRAMAZE — Matt'a Barlow и Lance'a King'a. В продаже будут издания в диджипаке и на фиолетовом виниле.

Трек-лист:
01 Epitaph
02 A Stroke Of Magic
03 Steal My Crown
04 Knights In Shining Armour
05 Bird Of Prey
06 Your Last Call
07 Particle
08 Indestructible
09 Transcendence (Feat. Brittney Slayes)
10 Final Hour
11 World Foregone
12 The Time Traveller (feat. Matt Barlow & Lance King)




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 334

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом