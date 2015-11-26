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Life of Agony

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21 дек 2018 : 		 LIFE OF AGONY начнут запись зимой

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

23 янв 2018 : 		 LIFE OF AGONY нашли барабанщицу

21 дек 2017 : 		 LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком

25 апр 2017 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола

19 апр 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

2 мар 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

4 фев 2017 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

31 дек 2016 : 		 Новый альбом LIFE OF AGONY выйдет весной

13 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома LIFE OF AGONY

18 июл 2016 : 		 LIFE OF AGONY выпустят кофе

6 июл 2016 : 		 Барабанщик LIFE OF AGONY сломал ключицу

13 янв 2016 : 		 LIFE OF AGONY на NAPALM RECORDS

12 авг 2014 : 		 Видео полного выступления LIFE OF AGONY

25 мар 2014 : 		 LIFE OF AGONY вернутся этим летом

2 май 2012 : 		 Новое видео вокалистки LIFE OF AGONY

12 мар 2012 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я всегда хотел жить как женщина»

18 июл 2011 : 		 Видео с выступления LIFE OF AGONY

15 июл 2011 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY: «Я больше не веду мужской образ жизни»

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LIFE OF AGONY начнут запись зимой



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Группа LIFE OF AGONY отправится в студию в феврале следующего года для записи нового материала, релиз которого намечен на конец 2019. Это будет первая работа для Veronica Bellino, заменившей Sal'a Abruscato.

«Мы с нетерпением ждем старта записи. Новый диск точно определит LIFE OF AGONY на ближайшие десять лет — ответит на вопрос, что такое LIFE OF AGONY и установит новые стандарты для группы».



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