сегодня



LIFE OF AGONY начнут запись зимой



Группа LIFE OF AGONY отправится в студию в феврале следующего года для записи нового материала, релиз которого намечен на конец 2019. Это будет первая работа для Veronica Bellino, заменившей Sal'a Abruscato.



«Мы с нетерпением ждем старта записи. Новый диск точно определит LIFE OF AGONY на ближайшие десять лет — ответит на вопрос, что такое LIFE OF AGONY и установит новые стандарты для группы».





+0 -0









просмотров: 107