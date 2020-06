сегодня



Профессиональное запись полного выступления LIFE OF AGONY



Профессиональное запись полного выступления LIFE OF AGONY, состоявшегося девятого ноября 2019 года в рамках The Sound of Scars World Tour, доступна ниже.



Сет-лист:



Intro

"Scars"

"River Runs Red"

"Bad Seed"

"Love To Let You Down"

"Black Heart"

"Weeds"

"Damned If I Do"

"Lost At 22"

"Eliminate"

"My Mind Is Dangerous"

"My Eyes"

"Empty Hole"

"Method Of Groove"

"Lay Down"

"This Time"

"Other Side Of The River" (featuring Doyle Wolfgang Von Frankenstein)

"Underground"

"Through And Through"







+0 -1



просмотров: 175