сегодня



LIFE OF AGONY целиком сыграют "Ugly"



Joseph Zampella (a.k.a. Joey Z) в недавнем интервью ответил на вопрос, планирует ли группа выпуск новой пластинки:



«Ну, эта песня [недавно вышедший сингл LIFE OF AGONY «The Crow (In Memory Of B.L.)»], я полагаю, дала нам небольшой толчок, и это здорово. Мы — группа, которая реально переживает, когда происходит магия сочинительства. У нас много планов на 2025 год, так что мы будем часто вместе. Поэтому я уверен, что мы будем говорить о новой музыке или делиться друг с другом новой музыкой. Это происходит постоянно.



Когда дело доходит до полноценного альбома, для нас огромную роль играет время, в которое мы живем. У нас много планов, и скоро будет объявлено о нескольких больших турах, которые мы собираемся провести в 2025 году. Один из них, о котором я могу рассказать, это то, что мы собираемся полностью воспроизвести альбом «Ugly». Мы собираемся провести тур в честь 30-летия «Ugly». Мы провели юбилейный тур в честь «River Runs Red» [дебютный альбом LIFE OF AGONY] в прошлом году, в 2023-м. 'Ugly' - еще одна любимая поклонниками пластинка; это был наш второй альбом. И нас много раз спрашивали фанаты и люди из индустрии, не собираемся ли мы провести 30-летний тур в честь этого альбома, потому что тур «River Runs Red» был очень успешным. И похоже, что мы так и сделаем. Так что на 2025 год у нас намечены грандиозные планы, и мы сможем провести много времени вместе, что очень здорово. А еще у нас будет очень крутой совместный хедлайн-тур, о котором я пока не могу рассказать. Мне нельзя. И группа такая классная. Я думаю, скоро об этом объявят, потому что сейчас как раз идет работа над оформлением. Я видел пару черновиков, которые на днях отправил туда-сюда Alan [Robert], кстати, наш басист - потрясающий художник, и он делает много иллюстраций для группы. Так вот, он как раз сейчас заканчивает работу над парой эскизов для этого тура, и это будет нечто особенное. Он пройдет в Европе, и я полагаю, что, если он будет успешным в Европе, мы дадим несколько концертов и в Америке в рамках этого совместного турне, этой пары, этого сочетания. Это очень волнительно. Я бы хотел об этом рассказать, но мне не разрешают. Так что, да, мне пора заканчивать. Мне нужно застегнуть молнию. [Смеется]».







+0 -0



просмотров: 65