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Гитарист LIFE OF AGONY хоронит музыкальный бизнес



В своем свежем интервью для Guitar World гитарист LIFE OF AGONY Joseph Zampella (a.k.a. Joey Z.) порассуждал о прогрессирующем падении продаж альбомов на фоне постепенного движения музыкального бизнеса к модели продаж «доступ вместо владения».



«Должна быть в музыке какая-то загадка, но сейчас она теряется из-за YouTube и Интернета. Раньше, чтобы узнать, что представляет собой та или иная группа, нужно было сходить на её выступление или посмотреть видеокассету с её концертом. Это возбуждало. Новому поколению такие ощущения неведомы, посему музыка потеряла свою ценность. Люди скорее потратят 15 долларов на получасовой ланч, чем купят диск, который останется с ними на всю жизнь. Ценность музыки должна вернуться, иначе никакого музыкального бизнеса не будет».







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