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Life of Agony

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9 авг 2020 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY хоронит музыкальный бизнес

24 июн 2020 : 		 Профессиональное запись полного выступления LIFE OF AGONY

13 апр 2020 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY: «Я не ведусь на страх!»

5 мар 2020 : 		 Видео с текстом от LIFE OF AGONY

4 окт 2019 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

7 сен 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

12 авг 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

19 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

13 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

26 фев 2019 : 		 Бывший барабанщик LIFE OF AGONY о вокалисте, ставшем вокалисткой: «Она довольна мерзкая»

21 дек 2018 : 		 LIFE OF AGONY начнут запись зимой

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

23 янв 2018 : 		 LIFE OF AGONY нашли барабанщицу

21 дек 2017 : 		 LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком

25 апр 2017 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола

19 апр 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

2 мар 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

4 фев 2017 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

31 дек 2016 : 		 Новый альбом LIFE OF AGONY выйдет весной

13 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома LIFE OF AGONY

18 июл 2016 : 		 LIFE OF AGONY выпустят кофе

6 июл 2016 : 		 Барабанщик LIFE OF AGONY сломал ключицу

13 янв 2016 : 		 LIFE OF AGONY на NAPALM RECORDS

12 авг 2014 : 		 Видео полного выступления LIFE OF AGONY

25 мар 2014 : 		 LIFE OF AGONY вернутся этим летом

2 май 2012 : 		 Новое видео вокалистки LIFE OF AGONY
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Гитарист LIFE OF AGONY хоронит музыкальный бизнес



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В своем свежем интервью для Guitar World гитарист LIFE OF AGONY Joseph Zampella (a.k.a. Joey Z.) порассуждал о прогрессирующем падении продаж альбомов на фоне постепенного движения музыкального бизнеса к модели продаж «доступ вместо владения».

«Должна быть в музыке какая-то загадка, но сейчас она теряется из-за YouTube и Интернета. Раньше, чтобы узнать, что представляет собой та или иная группа, нужно было сходить на её выступление или посмотреть видеокассету с её концертом. Это возбуждало. Новому поколению такие ощущения неведомы, посему музыка потеряла свою ценность. Люди скорее потратят 15 долларов на получасовой ланч, чем купят диск, который останется с ними на всю жизнь. Ценность музыки должна вернуться, иначе никакого музыкального бизнеса не будет».

LIFE OF AGONY Guitarist:



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

hansi_hrb


9 авг 2020, 14:15		помню в студенческие годы откладывал деньги на кассету, недоедал итд. Повелся на обложку и купил синистер. Думал дум будет, а на деле так себе на мой вкус детх. От и загадка. Разочарован был весьма.

freeze2


9 авг 2020, 15:02		Во такая же хуйня была тока с группой Rainbow, думол там будет потяжелее чего, потом сбагрил кому то эту кассету вроде

nabastak_


9 авг 2020, 16:42		Хорошие были времена, атмосферные). Теперь так невозможно.


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