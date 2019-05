сегодня



LIFE OF AGONY исполнили новую песню



Группа LIFE OF AGONY исполнила новую песню "Empty Hole" во время концерта, который состоялся 10 мая в PlayStation Theater (Нью-Йорк-Сити). Фэн-видео с выступления доступно ниже.













Had s blast tonight st Plsystation theatre seeing @OffiLIFEOFAGONY perform there new song. Let me tell you its fckn ????? cant wait for #SOUNDOFSCARS TO DROP. GREAT SHOW @MinaCaputo @arobert @JoeyZampella @VERONICABELLINO you killed it!!! pic.twitter.com/uI93cWfqLA— Ian Higgins (@IanAHiggins) May 11, 2019





