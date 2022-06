сегодня



Профессиональное видео полного выступления LIFE OF AGONY



Профессиональное видео полного выступления LIFE OF AGONY, которое состоялось в рамках Hellfest 2022, Val de Moine, Клисон, Франция, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Plexiglass Gate" (Intro)

"Respect"

"My Eyes"

"River Runs Red"

"Bad Seed"

"Scars"

"Lost At 22"

"Weeds"

"Method Of Groove"

"This Time"

"Through And Through"

"Underground"







