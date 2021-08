сегодня



LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли



LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли из-за COVID-19. Изначально тур был запланирован к проведению с 25 ноября по четырнадцатое декабря.



«В связи с продолжающейся неопределенностью в отношении новых ограничений COVID, LIFE OF AGONY решили отменить свой тур с DOG EAT DOG в ноябре 2021 года. Надеемся, что когда ситуация улучшится, тур может состояться в будущем. Возврат средств возможен в месте покупки».













