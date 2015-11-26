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Life of Agony

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20 авг 2021 : 		 LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли

11 мар 2021 : 		 LIFE OF AGONY планируют документальный фильм

2 дек 2020 : 		 Новое видео DMC AND THE HELLRAISERS

20 ноя 2020 : 		 Новый альбом вокалистки LIFE OF AGONY доступен для прослушивания

14 авг 2020 : 		 Басист LIFE OF AGONY выпускает комикс, книгу и карты таро

9 авг 2020 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY хоронит музыкальный бизнес

24 июн 2020 : 		 Профессиональное запись полного выступления LIFE OF AGONY

13 апр 2020 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY: «Я не ведусь на страх!»

5 мар 2020 : 		 Видео с текстом от LIFE OF AGONY

4 окт 2019 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

7 сен 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

12 авг 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

19 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

13 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

26 фев 2019 : 		 Бывший барабанщик LIFE OF AGONY о вокалисте, ставшем вокалисткой: «Она довольна мерзкая»

21 дек 2018 : 		 LIFE OF AGONY начнут запись зимой

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

23 янв 2018 : 		 LIFE OF AGONY нашли барабанщицу

21 дек 2017 : 		 LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком

25 апр 2017 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY рассказала о смене пола

19 апр 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

2 мар 2017 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

4 фев 2017 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

31 дек 2016 : 		 Новый альбом LIFE OF AGONY выйдет весной

13 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома LIFE OF AGONY

18 июл 2016 : 		 LIFE OF AGONY выпустят кофе
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LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли



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LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли из-за COVID-19. Изначально тур был запланирован к проведению с 25 ноября по четырнадцатое декабря.

«В связи с продолжающейся неопределенностью в отношении новых ограничений COVID, LIFE OF AGONY решили отменить свой тур с DOG EAT DOG в ноябре 2021 года. Надеемся, что когда ситуация улучшится, тур может состояться в будущем. Возврат средств возможен в месте покупки».

LIFE OF AGONY Cancels Fall 2021 'Straight Outta Lockdown' European Tour Due To COVID-19 Concerns





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