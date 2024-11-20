Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 46
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 29
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
*Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою кар... 12
*Лидер MEGADETH заплатит бывшему менеджеру 1.4 миллиона. Но е... 11
*Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть» 11
*Басистка COAL CHAMBER не против, что её считали «секси» 10
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 46
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 29
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
[= ||| все новости группы



*

Life of Agony

*



20 ноя 2024 : 		 Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил стать вокалистом LIFE OF AGONY

12 ноя 2024 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY представил сольную композицию

15 окт 2024 : 		 LIFE OF AGONY целиком сыграют "Ugly"

2 сен 2024 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

28 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIFE OF AGONY

26 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления LIFE OF AGONY

26 мар 2022 : 		 Вышел документальный фильм о LIFE OF AGONY

20 авг 2021 : 		 LIFE OF AGONY отменили европейские гастроли

11 мар 2021 : 		 LIFE OF AGONY планируют документальный фильм

2 дек 2020 : 		 Новое видео DMC AND THE HELLRAISERS

20 ноя 2020 : 		 Новый альбом вокалистки LIFE OF AGONY доступен для прослушивания

14 авг 2020 : 		 Басист LIFE OF AGONY выпускает комикс, книгу и карты таро

9 авг 2020 : 		 Гитарист LIFE OF AGONY хоронит музыкальный бизнес

24 июн 2020 : 		 Профессиональное запись полного выступления LIFE OF AGONY

13 апр 2020 : 		 Вокалистка LIFE OF AGONY: «Я не ведусь на страх!»

5 мар 2020 : 		 Видео с текстом от LIFE OF AGONY

4 окт 2019 : 		 Новая песня LIFE OF AGONY

7 сен 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

12 авг 2019 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

19 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

13 май 2019 : 		 LIFE OF AGONY исполнили новую песню

26 фев 2019 : 		 Бывший барабанщик LIFE OF AGONY о вокалисте, ставшем вокалисткой: «Она довольна мерзкая»

21 дек 2018 : 		 LIFE OF AGONY начнут запись зимой

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIFE OF AGONY

23 янв 2018 : 		 LIFE OF AGONY нашли барабанщицу

21 дек 2017 : 		 LIFE OF AGONY расстались с барабанщиком
Показать далее
| - |

|||| 20 ноя 2024

Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил стать вокалистом LIFE OF AGONY



zoom
Mina Caputo, ранее известный как Keith Caputo, заявила, что теперь оно вновь Keith:

«Да. Я не принимаю гормоны уже шесть или семь лет. И в январе 2025 года я... я записалась на операцию по удалению моей искусственной груди, и я буду с радостью жить в своей божественной мужской сущности. Я излечился от своей гендерной дисфории. Это заняло много лет, много времени, проведенного в горниле, но я поднялся над своим непониманием своей души и своего духа. Это совершенно другая тема и видео, поэтому я не буду сейчас все это рассказывать. Я просто хочу еще раз поделиться с вами, ребята, что я уже шесть или семь лет не использую гормональную терапию, когда «A Place Where There's No More Pain» был записан с LIFE OF AGONY. Это было в 2016 году. И я существую в другой версии себя и более исцеленной версии себя.

Я годами занималась травмами, терапией растительной медицины, и мир еще не готов к этому разговору. Однако... И я снимаю это видео, потому что многие люди поливают меня грязью и говорят, что я выгляжу уродливо, что я похожа на мужчину и все такое. А я, типа, милый барашек, я и есть мужчина. Я всегда был мужчиной. Вы просто не привыкли слышать, как говорят настоящие люди. Вы привыкли к тому, что люди плюют в вас ложью о своей личности. А все настоящие транссексуалы знают, о чем я говорю, потому что они владеют своей аутентичностью. Они не собираются нарушать права женщин, невинность детей и все такое. И, кстати, в связи с этим... Я много писала о том, что я категорически против трансформации детей медицинским и особенно хирургическим путем. Гормоны - это отвратительно. Я даже не могу рассказать вам, через сколько побочных эффектов я прошла, и я не могу поверить, что большинство транс-людей не говорят о побочных эффектах того, что они трансы или имеют гендерную дисфорию и не говорят об этом.

Итак, это мое важное заявление — и я снова меняю свое имя на Keith.

Всем людям, которых это смущает, и тем, кто обливает меня грязью, ненавистью и злобными комментариями, хочу сказать, что я страдаю гендерной дисфорией уже 40 с лишним лет, сколько себя помню. Мне будет 51. Она была у меня всю жизнь, и я очень рад, что у меня никогда не было родителей, которые принимали бы за меня решения, потому что сейчас, в 50, почти 51, я уже не могу найти в себе дисфорию. И теперь мой костюм из плоти, мой сосуд из плоти живет в более старой версии, потому что у меня есть фальшивые сиськи, и они должны исчезнуть, а я должна жить теперь в своей новой аутентичной сущности. Вот почему то, что они делают сегодня, отвратительно, и я хотел сделать небольшой ролик об этом. Я собираюсь углубляться, углубляться и углубляться, но не сейчас. Я устал.

Ну вот и все. Так что все, кто пытается меня задеть, у вас не получится. Я как дерево — я гнусь, но не ломаюсь. Я не живу в статусе жертвы, как учат в этом мире.

Я знаю, что прыгаю с места на место, но таков уж я есть. Я пытаюсь сохранить простоту, но не могу. Так что отпустите меня.

Я очень горжусь собой. За эти годы мне пришлось через многое пройти. Я бы не пожелала гендерной дисфории своему злейшему врагу. Это одна из самых неприятных вещей, через которые я когда-либо проходила в своей жизни, и я так счастлива, что все закончилось. И я больше не узнаю себя. И я бы хотел, чтобы кто-нибудь вроде [популярного подкастера] Джо Рогана мог пригласить меня, чтобы я мог подробно рассказать свою историю, потому что я смогу продержаться на шоу около трех часов, и я смогу вникнуть во все детали, потому что я их понимаю. Я знаю, что гормоны делают с телом. Я знаю, что они сделали со мной. Они кастрировали мою душу. Они не только кастрируют вас физически, но и умственно, духовно, эмоционально, интеллектуально.

Любой, кто не согласится со мной, — это круто, но я знаю, что вы лжете, потому что я уже 30 с лишним лет слышу истории о том, какие кошмары гормональная терапия творит с телом людей.

Видите ли, это самое главное — когда я впервые вышел в свет, вывернул себя наизнанку, я ходил на терапию три года, почти три года, и вдруг в наши дни больше нет никакой терапии. Вы можете отвести своего трех-, четырехлетнего малыша в клинику и получить гормональные препараты? Что случилось с терапией? Не заставляйте меня начинать. Мне нужно многое разложить по полочкам. Очень многое. Я очень серьезен. Я очень сложный. Социальные сети никогда не получат кого-то вроде меня, эта матрица, полная, как будто, пластиковых людей. Я полагаю, они уже достали искусственные матки и рожают детей, потому что я уже даже не знаю, кто такие люди. Это так странно. Как будто никто больше не может сложить один и два.

В общем, именно поэтому я был против, из-за детей. Потому что ты меняешься... Ты не можешь... Когда я только открылся, я думал, что стану свободным. В конце концов, ты сам загоняешь себя в клетку. Я знаю, что в моем личном путешествии то, что когда-то освободило меня, оказалось клеткой. И теперь я снова меняюсь, но я новая, более исцеленная версия того, кто я есть, благодаря тому, через что прошел мой дух. Я прошел через столько испытаний. Столько невзгод я пережил в своей жизни, даже в детстве. У меня даже не было детства. Я вырос, вытаскивая героиновые иглы из ног, рук и кистей моего отца. И вы удивляетесь, почему у меня было такое поганое, изломанное и исковерканное детство. Неудивительно, почему я не знал, кто я такой, или у меня были проблемы с самоидентификацией в прошлом. Я не любил себя. Я не любил то, откуда я родом. В моей душе были сплошные бреши. Никто не понимает всей глубины, всей боли, которую я пережил. Так что подумайте об этом, прежде чем кидаться в меня грязью. Потому что я добрый, отзывчивый человек. Я всегда была такой. Я отдаю обществу уже более 30 лет, а люди только и делают, что берут у меня, берут, берут и берут.

В общем, это получается почти 10-минутное видео. Я только хотела сказать вам, что с гормонами я завязала. И в 2025 году я полностью избавлюсь от физической зависимости. Я не могу дождаться. Я чувствую себя такой свободной.

Я не пожелаю быть трансом своему злейшему врагу. Это так изнурительно, чувак. Мне жаль родителей, которые не подозревают об этом, и детей. Мне правда жаль. Это хреновый мир, чувак. Они слишком сильно сбивают ублюдков с толку. Типа, пусть ваши дети играют. Лекарства ничего не исправят. Хирургия не поможет. Слава Богу, я никогда не делал этого внизу. Это все равно не было частью моего пути, потому что я получал удовольствие от того, что был гермафродитом-гибридом, потому что я такой и есть. Я вся Душа. Я дух. Вы смотрите на плоть, но это просто лучи света, путешествующие, чтобы собрать нашу плоть вместе. Мы все - душа, мы все — энергия. И так я и жил. Я играл со своей энергией, потому что был совершенно потерян. Так что я интегрировал женское начало, потому что оно всегда было внутри. И это игра с энергией. Это все, чем является жизнь, — частота, энергия и вибрация. И это все, что я делал. То, что я связалась с женским началом, не сделало меня биологической женщиной — никогда. Никогда. И никогда ею не стану. Я могу накраситься, сделать любую операцию, выглядеть так, будто сошла с обложки женского журнала Sports Illustrated, и это никогда не сделает меня Матерью-Гайей с маткой.

Я знаю, откуда берется эта пустота. Это потому, что у меня травма матки. Я никогда не знала свою маму. Моя мама умерла в 22 года. Опять же, почему я выросла такой хреновой, без личности. У меня была сумасшедшая, сумасшедшая жизнь, чувак. Я знаю, что люди думают, что я просто исполнитель песни «River Runs Red», но это не так. Все гораздо сложнее. Я гораздо больше, чем музыкант. Я гораздо больше, чем поэт. Я гораздо больше, чем художник. Я также выхожу за рамки своего творческого «я».

Я надеюсь, что вы действительно приняли это и были достаточно терпеливы. Я не собиралась делать из этого 12-минутное видео. Я просто хотела сказать вам, что я не принимаю гормоны. В январе меня прооперируют, и я, б$$$ь, не могу дождаться, чувак. Вот и все. И я люблю Вас. И спасибо вам за поддержку. Спасибо, что не поддерживаете, потому что всё это меня учит. И в этом смысл жизни. Жизнь — это рост. Жизнь — это перемены. Жизнь — это изменение. И я один из величайших алхимиков, которых я знаю, и манифесторов, которых я знаю. И, черт возьми, я обретаю душевный покой, как никто другой, покой сердца и покой души.

Вот и все. Извините, что потребовалось долбаные 13 минут, чтобы... эээ... вытащить это наружу».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 ноя 2024
грозакоммунистов
Тренд, под названием ЛГБТ, потихоньку изживает сам себя?
Like!1
20 ноя 2024
gravitgroove
грозакоммунистов, в любом случае, никто из нас не виноват в его выборе - это самое главное.

просмотров: 330

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом