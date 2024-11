20 ноя 2024



Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил стать вокалистом LIFE OF AGONY



Mina Caputo, ранее известный как Keith Caputo, заявила, что теперь оно вновь Keith:



«Да. Я не принимаю гормоны уже шесть или семь лет. И в январе 2025 года я... я записалась на операцию по удалению моей искусственной груди, и я буду с радостью жить в своей божественной мужской сущности. Я излечился от своей гендерной дисфории. Это заняло много лет, много времени, проведенного в горниле, но я поднялся над своим непониманием своей души и своего духа. Это совершенно другая тема и видео, поэтому я не буду сейчас все это рассказывать. Я просто хочу еще раз поделиться с вами, ребята, что я уже шесть или семь лет не использую гормональную терапию, когда «A Place Where There's No More Pain» был записан с LIFE OF AGONY. Это было в 2016 году. И я существую в другой версии себя и более исцеленной версии себя.



Я годами занималась травмами, терапией растительной медицины, и мир еще не готов к этому разговору. Однако... И я снимаю это видео, потому что многие люди поливают меня грязью и говорят, что я выгляжу уродливо, что я похожа на мужчину и все такое. А я, типа, милый барашек, я и есть мужчина. Я всегда был мужчиной. Вы просто не привыкли слышать, как говорят настоящие люди. Вы привыкли к тому, что люди плюют в вас ложью о своей личности. А все настоящие транссексуалы знают, о чем я говорю, потому что они владеют своей аутентичностью. Они не собираются нарушать права женщин, невинность детей и все такое. И, кстати, в связи с этим... Я много писала о том, что я категорически против трансформации детей медицинским и особенно хирургическим путем. Гормоны - это отвратительно. Я даже не могу рассказать вам, через сколько побочных эффектов я прошла, и я не могу поверить, что большинство транс-людей не говорят о побочных эффектах того, что они трансы или имеют гендерную дисфорию и не говорят об этом.



Итак, это мое важное заявление — и я снова меняю свое имя на Keith.



Всем людям, которых это смущает, и тем, кто обливает меня грязью, ненавистью и злобными комментариями, хочу сказать, что я страдаю гендерной дисфорией уже 40 с лишним лет, сколько себя помню. Мне будет 51. Она была у меня всю жизнь, и я очень рад, что у меня никогда не было родителей, которые принимали бы за меня решения, потому что сейчас, в 50, почти 51, я уже не могу найти в себе дисфорию. И теперь мой костюм из плоти, мой сосуд из плоти живет в более старой версии, потому что у меня есть фальшивые сиськи, и они должны исчезнуть, а я должна жить теперь в своей новой аутентичной сущности. Вот почему то, что они делают сегодня, отвратительно, и я хотел сделать небольшой ролик об этом. Я собираюсь углубляться, углубляться и углубляться, но не сейчас. Я устал.



Ну вот и все. Так что все, кто пытается меня задеть, у вас не получится. Я как дерево — я гнусь, но не ломаюсь. Я не живу в статусе жертвы, как учат в этом мире.



Я знаю, что прыгаю с места на место, но таков уж я есть. Я пытаюсь сохранить простоту, но не могу. Так что отпустите меня.



Я очень горжусь собой. За эти годы мне пришлось через многое пройти. Я бы не пожелала гендерной дисфории своему злейшему врагу. Это одна из самых неприятных вещей, через которые я когда-либо проходила в своей жизни, и я так счастлива, что все закончилось. И я больше не узнаю себя. И я бы хотел, чтобы кто-нибудь вроде [популярного подкастера] Джо Рогана мог пригласить меня, чтобы я мог подробно рассказать свою историю, потому что я смогу продержаться на шоу около трех часов, и я смогу вникнуть во все детали, потому что я их понимаю. Я знаю, что гормоны делают с телом. Я знаю, что они сделали со мной. Они кастрировали мою душу. Они не только кастрируют вас физически, но и умственно, духовно, эмоционально, интеллектуально.



Любой, кто не согласится со мной, — это круто, но я знаю, что вы лжете, потому что я уже 30 с лишним лет слышу истории о том, какие кошмары гормональная терапия творит с телом людей.



Видите ли, это самое главное — когда я впервые вышел в свет, вывернул себя наизнанку, я ходил на терапию три года, почти три года, и вдруг в наши дни больше нет никакой терапии. Вы можете отвести своего трех-, четырехлетнего малыша в клинику и получить гормональные препараты? Что случилось с терапией? Не заставляйте меня начинать. Мне нужно многое разложить по полочкам. Очень многое. Я очень серьезен. Я очень сложный. Социальные сети никогда не получат кого-то вроде меня, эта матрица, полная, как будто, пластиковых людей. Я полагаю, они уже достали искусственные матки и рожают детей, потому что я уже даже не знаю, кто такие люди. Это так странно. Как будто никто больше не может сложить один и два.



В общем, именно поэтому я был против, из-за детей. Потому что ты меняешься... Ты не можешь... Когда я только открылся, я думал, что стану свободным. В конце концов, ты сам загоняешь себя в клетку. Я знаю, что в моем личном путешествии то, что когда-то освободило меня, оказалось клеткой. И теперь я снова меняюсь, но я новая, более исцеленная версия того, кто я есть, благодаря тому, через что прошел мой дух. Я прошел через столько испытаний. Столько невзгод я пережил в своей жизни, даже в детстве. У меня даже не было детства. Я вырос, вытаскивая героиновые иглы из ног, рук и кистей моего отца. И вы удивляетесь, почему у меня было такое поганое, изломанное и исковерканное детство. Неудивительно, почему я не знал, кто я такой, или у меня были проблемы с самоидентификацией в прошлом. Я не любил себя. Я не любил то, откуда я родом. В моей душе были сплошные бреши. Никто не понимает всей глубины, всей боли, которую я пережил. Так что подумайте об этом, прежде чем кидаться в меня грязью. Потому что я добрый, отзывчивый человек. Я всегда была такой. Я отдаю обществу уже более 30 лет, а люди только и делают, что берут у меня, берут, берут и берут.



В общем, это получается почти 10-минутное видео. Я только хотела сказать вам, что с гормонами я завязала. И в 2025 году я полностью избавлюсь от физической зависимости. Я не могу дождаться. Я чувствую себя такой свободной.



Я не пожелаю быть трансом своему злейшему врагу. Это так изнурительно, чувак. Мне жаль родителей, которые не подозревают об этом, и детей. Мне правда жаль. Это хреновый мир, чувак. Они слишком сильно сбивают ублюдков с толку. Типа, пусть ваши дети играют. Лекарства ничего не исправят. Хирургия не поможет. Слава Богу, я никогда не делал этого внизу. Это все равно не было частью моего пути, потому что я получал удовольствие от того, что был гермафродитом-гибридом, потому что я такой и есть. Я вся Душа. Я дух. Вы смотрите на плоть, но это просто лучи света, путешествующие, чтобы собрать нашу плоть вместе. Мы все - душа, мы все — энергия. И так я и жил. Я играл со своей энергией, потому что был совершенно потерян. Так что я интегрировал женское начало, потому что оно всегда было внутри. И это игра с энергией. Это все, чем является жизнь, — частота, энергия и вибрация. И это все, что я делал. То, что я связалась с женским началом, не сделало меня биологической женщиной — никогда. Никогда. И никогда ею не стану. Я могу накраситься, сделать любую операцию, выглядеть так, будто сошла с обложки женского журнала Sports Illustrated, и это никогда не сделает меня Матерью-Гайей с маткой.



Я знаю, откуда берется эта пустота. Это потому, что у меня травма матки. Я никогда не знала свою маму. Моя мама умерла в 22 года. Опять же, почему я выросла такой хреновой, без личности. У меня была сумасшедшая, сумасшедшая жизнь, чувак. Я знаю, что люди думают, что я просто исполнитель песни «River Runs Red», но это не так. Все гораздо сложнее. Я гораздо больше, чем музыкант. Я гораздо больше, чем поэт. Я гораздо больше, чем художник. Я также выхожу за рамки своего творческого «я».



Я надеюсь, что вы действительно приняли это и были достаточно терпеливы. Я не собиралась делать из этого 12-минутное видео. Я просто хотела сказать вам, что я не принимаю гормоны. В январе меня прооперируют, и я, б$$$ь, не могу дождаться, чувак. Вот и все. И я люблю Вас. И спасибо вам за поддержку. Спасибо, что не поддерживаете, потому что всё это меня учит. И в этом смысл жизни. Жизнь — это рост. Жизнь — это перемены. Жизнь — это изменение. И я один из величайших алхимиков, которых я знаю, и манифесторов, которых я знаю. И, черт возьми, я обретаю душевный покой, как никто другой, покой сердца и покой души.



Вот и все. Извините, что потребовалось долбаные 13 минут, чтобы... эээ... вытащить это наружу».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 330