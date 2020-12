сегодня



Новое видео DMC AND THE HELLRAISERS



"Monster", новое видео группы DMC AND THE HELLRAISERS, в состав которой входят Darryl "DMC" McDaniels из RUN-DMC и барабанщица LIFE OF AGONY Veronica Bellino, доступно для просмотра ниже.















