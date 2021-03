сегодня



LIFE OF AGONY планируют документальный фильм



LIFE OF AGONY использовали время на карантине для того, чтобы закончить работу над документальным фильмом "The Sound Of Scars", съёмки которого Leigh Brooks начал два года назад.



«Это не типичный музыкальный документальный фильм. Он настолько личный, насколько это возможно. Впервые я увидел группу вживую в лондонской "Астории" в 1996 году. С тех пор LOA стала абсолютным лидером, когда я чувствовал себя одиноким и неуверенным в себе. Этот фильм — интимный портрет, проливающий свет на реальные истории, которые делают их музыку такой жизненной и актуальной», — сказал режиссёр.













