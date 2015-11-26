Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BATUSHKA остались без вокалиста 25
*Вокалист METAL CHURCH: «Брать деньги с фанатов за встречи? Э... 21
*Лидер URIAH HEEP о возможном попадании в Зал славы рок-н-рол... 20
*ACE FREHLEY о Трампе: «Если ты американец и патриот, ты долж... 20
*TOMMY LEE: «Трамп — м...к, а те, кто его поддерживают, — при... 17
[= ||| все новости группы



*

Sons of Apollo

*



4 янв 2019 : 		 Клавишник SONS OF APOLLO о новом альбоме

1 окт 2018 : 		 SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN

25 июн 2018 : 		 SONS OF APOLLO впервые выступили в Европе

21 июн 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

6 июн 2018 : 		 Барабанщик SONS OF APOLLO: «Мы больше VAN HALEN, чем RUSH»

29 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

27 мар 2018 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

21 фев 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

12 фев 2018 : 		 SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER

15 дек 2017 : 		 SONS OF APOLLO запишут концерт с оркестром

21 окт 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

15 сен 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

24 авг 2017 : 		 Представление SONS OF APOLLO

11 авг 2017 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

3 авг 2017 : 		 Видео с дебюта SONS OF APOLLO

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO, DEREK SHERINIAN в SONS OF APOLLO

| - |
|||| 4 янв 2019

Клавишник SONS OF APOLLO о новом альбоме



*
zoom
*
* *
Клавишник SONS OF APOLLO Derek Sherinian в недавнем интервью для Rock Pages сказал несколько слов о предстоящем альбоме коллектива: «Мы собираемся выпустить альбом в течение 2019 год. Но я пока не знаю, какой будет дата выхода. Это зависит от того, как я буду писать. Дело в том, как я ощущаю себя в этот момент и что получается. Нет никакой стратегии, я просто иду и делаю это».

Дебютный альбом SONS OF APOLLO под названием "Psychotic Symphony" вышел в 2017 году на Inside Out Music / Sony.

SONS OF APOLLO Keyboardist DEREK SHERINIAN On New Album - "There's No Strategy"





Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

LU777


5 янв 2019, 00:51		Fine :-)

Frostauskas


5 янв 2019, 01:02		Yes!


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 593

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Frogleap Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом