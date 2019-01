4 янв 2019



Клавишник SONS OF APOLLO о новом альбоме



Клавишник SONS OF APOLLO Derek Sherinian в недавнем интервью для Rock Pages сказал несколько слов о предстоящем альбоме коллектива: «Мы собираемся выпустить альбом в течение 2019 год. Но я пока не знаю, какой будет дата выхода. Это зависит от того, как я буду писать. Дело в том, как я ощущаю себя в этот момент и что получается. Нет никакой стратегии, я просто иду и делаю это».



Дебютный альбом SONS OF APOLLO под названием "Psychotic Symphony" вышел в 2017 году на Inside Out Music / Sony.













