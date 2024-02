сегодня



JEFF SCOTT SOTO: «SONS OF APOLLO и DREAM THEATER не могут сосуществовать в одно и то же время»



В новом интервью для MisplacedStraws.com вокалиста Jeff''a Scott'a Soto (TALISMAN, YNGWIE MALMSTEEN) спросили, не собирается ли супергруппа SONS OF APOLLO на время уйти на покой, учитывая, что Mike Porntoy снова стал участником DREAM THEATER. Soto ответил на это:



«Я не тот человек, который должен официально или публично заявлять об этом. Это группа Derek'a и Mike'a. Мы присоединились к их группе — это была их идея, это они её создали. Так что, несмотря на то, что мы были группой, они были основателями, они принимали все решения: когда мы будем выступать, как мы будем выступать, и всё в таком духе. Так что я не уполномочен заявлять, что всё кончено. Это должно исходить от них.



Моё личное мнение, мои личные мысли таковы: я считаю, что SONS OF APOLLO и DREAM THEATER не могут сосуществовать в одно и то же время. Я думаю, что в музыкальном плане они слишком похожи, и Mike'y сейчас нужно сосредоточиться на главном проекте, и это здорово. Я рад, как и остальные члены семьи DREAM THEATER и фанаты, и я считаю, что это здорово. Это естественное событие, которое должно было произойти, и я знал, что в конце концов оно произойдёт, и я рад за них. Но нам всем пора продолжать заниматься своими делами и двигаться вперёд. И если по какой-то причине однажды они задумаются: "Стоит ли нам этим заниматься? Стоит ли нам продолжать?" Я первый, кто скажет "да"».







+0 -0



просмотров: 72