Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 14
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 13
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 8
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
*JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
[= ||| все новости группы



*

Sons of Apollo

*



31 янв 2023 : 		 Вокалист SONS OF APOLLO считает, что новый альбом выйдет не раньше 2025 года

16 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!»

6 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN объяснил, почему отказался делать прививку от COVID-19

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления SONS OF APOLLO

10 авг 2022 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

17 июл 2020 : 		 Кавер-версия BEATLES от участников SONS OF APOLLO

16 июл 2020 : 		 Акустика от SONS OF APOLLO

26 апр 2020 : 		 Гитарист SONS OF APOLLO: «Я и забыл, как здорово играть прогрессив»

27 мар 2020 : 		 Обучающее видео от SONS OF APOLLO

5 мар 2020 : 		 SONS OF APOLLO перенесли концерты в России

25 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

29 янв 2020 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

18 янв 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома SONS OF APOLLO

11 янв 2020 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

7 янв 2020 : 		 SONS OF APOLLO о создании "Fall To Ascend"

24 дек 2019 : 		 Mike Portnoy исполняет тему SONS OF APOLLO

15 дек 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

27 ноя 2019 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL о новом альбоме SONS OF APOLLO

17 ноя 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

8 ноя 2019 : 		 Новый альбом SONS OF APOLLO выйдет зимой

14 окт 2019 : 		 SONS OF APOLLO завершили работу над альбомом

17 сен 2019 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от SONS OF APOLLO

4 сен 2019 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от SONS OF APOLLO

16 авг 2019 : 		 Видео из предстоящего концертного релиза SONS OF APOLLO

23 июл 2019 : 		 SONS OF APOLLO исполнили песню DREAM THEATER

10 июл 2019 : 		 Трейлер концертного релиза SONS OF APOLLO
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист SONS OF APOLLO считает, что новый альбом выйдет не раньше 2025 года



zoom
В новом интервью Ibagenscast вокалист Jeff Scott Soto ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ожидать новую музыку от проекта SONS OF APOLLO:

«Хотел бы я и сам знать ответ на этот вопрос. SONS OF APOLLO всегда была группой, которая должна была действовать поэтапно, в свободные временные окна. И причина, по которой мы смогли так быстро записать второй альбом — а это довольно быстро для этой группы — через три года [после "Psychotic Symphony" 2017 года], заключается в том, что не было пандемии. Пандемия остановила нас на целых полтора года. Так что, по сути, вы должны понимать, что если цикл альбома "MMXX" закончился в конце 21-го — начале 22-го года, то нужно рассчитывать, когда начнётся следующий цикл, чего нам придётся ждать. Так что в действительности если мы и выпустим альбом SONS OF APOLLO, то это будет не раньше 25-го, может быть, 24-го, если нам повезёт, только потому, что THE WINERY DOGS, MR. BIG планируют вернуться, а BLACK COUNTRY COMMUNION планируют что-то новое. Bumblefoot больше не гастролирует и не занимается сторонними вещами, он хочет сосредоточиться на своих вещах. Так что он открыт для работы. Но я занят, все остальные заняты, так что нам нужно дождаться момента, когда мы сможем сказать: "Хорошо, ребята, давайте оставим это окно открытым. Вот когда мы это сделаем". Но этот вопрос ещё не обсуждался».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

31 янв 2023
Mister
Было обидно, когда из-за ковида за пару дней до даты отменили концерт в Питере в 20м году

просмотров: 263

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом