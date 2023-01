сегодня



Вокалист SONS OF APOLLO считает, что новый альбом выйдет не раньше 2025 года



В новом интервью Ibagenscast вокалист Jeff Scott Soto ответил на вопрос о том, когда поклонникам стоит ожидать новую музыку от проекта SONS OF APOLLO:



«Хотел бы я и сам знать ответ на этот вопрос. SONS OF APOLLO всегда была группой, которая должна была действовать поэтапно, в свободные временные окна. И причина, по которой мы смогли так быстро записать второй альбом — а это довольно быстро для этой группы — через три года [после "Psychotic Symphony" 2017 года], заключается в том, что не было пандемии. Пандемия остановила нас на целых полтора года. Так что, по сути, вы должны понимать, что если цикл альбома "MMXX" закончился в конце 21-го — начале 22-го года, то нужно рассчитывать, когда начнётся следующий цикл, чего нам придётся ждать. Так что в действительности если мы и выпустим альбом SONS OF APOLLO, то это будет не раньше 25-го, может быть, 24-го, если нам повезёт, только потому, что THE WINERY DOGS, MR. BIG планируют вернуться, а BLACK COUNTRY COMMUNION планируют что-то новое. Bumblefoot больше не гастролирует и не занимается сторонними вещами, он хочет сосредоточиться на своих вещах. Так что он открыт для работы. Но я занят, все остальные заняты, так что нам нужно дождаться момента, когда мы сможем сказать: "Хорошо, ребята, давайте оставим это окно открытым. Вот когда мы это сделаем". Но этот вопрос ещё не обсуждался».







