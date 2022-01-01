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BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!»



BILLY SHEEHAN в программе The SDR Show рассказал о самом большом заблуждении в отношении учения Рона Хаббарда:



«Их много... Ну, мы ходим к врачам. Мы верим в науку и верим в образование. Образование — это очень важно. Я любитель языков и определений слов. И это основа понимания всего, а именно понимание языка и определения слов.



Я всю жизнь увлекался наукой. Я был маленьким и юным палеонтологом, астрономом, биологом. У меня была лаборатория с микроскопом, когда я был маленьким ребёнком. Так что у меня глубокие познания в науке. Моя мать работала в институте Roswell Park, знаменитом институте рака в Буффало, штат Нью-Йорк. У нас в доме и в семье были научные медицинские традиции, поэтому правда, факты и "два плюс два равно четыре" — это очень важная вещь для меня, и я в это верю.



Я не говорю много об этой теме только потому, что знаю, что есть много недоброжелателей, которые расстраиваются, когда кто-то говорит об этой теме, и я это понимаю. Но я придерживаюсь своего мнения, и я знаю, что это хорошее дело с хорошими людьми. Вокруг ходят удивительные слухи и много дурных историй. Я бы никогда не стал участвовать в том, что не соответствует нормам, и я уже более 50 лет там служу. Для меня это было невероятным приключением и очень помогло мне в жизни. В старших классах я немного употреблял наркотики. У них есть замечательная программа, позволяющая вывести наркотики из организма и начать всё сначала, и для меня это была чудесная возможность. Они проводят тест на IQ до и после, и удивительно, сколько баллов ты набираешь после отказа от наркотиков. Очень интересно.



Но я уважаю все религии и уважаю людей, которые с этим не согласны».







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