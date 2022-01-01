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*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит BRYAN ADAMS 15
*PAUL STANLEY наехал на Канье Уэста 14
*DAVE MUSTAINE: «Я единственный основатель MEGADETH — и точка... 14
*Вокалист SLIPKNOT сожалеет, что группа не общалась с Джоуи Д... 12
*JUDAS PRIEST предложили бывшим участникам присутствовать на ... 11
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Sons of Apollo

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16 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!»

6 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN объяснил, почему отказался делать прививку от COVID-19

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления SONS OF APOLLO

10 авг 2022 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

17 июл 2020 : 		 Кавер-версия BEATLES от участников SONS OF APOLLO

16 июл 2020 : 		 Акустика от SONS OF APOLLO

26 апр 2020 : 		 Гитарист SONS OF APOLLO: «Я и забыл, как здорово играть прогрессив»

27 мар 2020 : 		 Обучающее видео от SONS OF APOLLO

5 мар 2020 : 		 SONS OF APOLLO перенесли концерты в России

25 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

29 янв 2020 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

18 янв 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома SONS OF APOLLO

11 янв 2020 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

7 янв 2020 : 		 SONS OF APOLLO о создании "Fall To Ascend"

24 дек 2019 : 		 Mike Portnoy исполняет тему SONS OF APOLLO

15 дек 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

27 ноя 2019 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL о новом альбоме SONS OF APOLLO

17 ноя 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

8 ноя 2019 : 		 Новый альбом SONS OF APOLLO выйдет зимой

14 окт 2019 : 		 SONS OF APOLLO завершили работу над альбомом

17 сен 2019 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от SONS OF APOLLO

4 сен 2019 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от SONS OF APOLLO

16 авг 2019 : 		 Видео из предстоящего концертного релиза SONS OF APOLLO

23 июл 2019 : 		 SONS OF APOLLO исполнили песню DREAM THEATER

10 июл 2019 : 		 Трейлер концертного релиза SONS OF APOLLO

18 янв 2019 : 		 SONS OF APOLLO завершили сочинение материала
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|||| сегодня

BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!»



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BILLY SHEEHAN в программе The SDR Show рассказал о самом большом заблуждении в отношении учения Рона Хаббарда:

«Их много... Ну, мы ходим к врачам. Мы верим в науку и верим в образование. Образование — это очень важно. Я любитель языков и определений слов. И это основа понимания всего, а именно понимание языка и определения слов.

Я всю жизнь увлекался наукой. Я был маленьким и юным палеонтологом, астрономом, биологом. У меня была лаборатория с микроскопом, когда я был маленьким ребёнком. Так что у меня глубокие познания в науке. Моя мать работала в институте Roswell Park, знаменитом институте рака в Буффало, штат Нью-Йорк. У нас в доме и в семье были научные медицинские традиции, поэтому правда, факты и "два плюс два равно четыре" — это очень важная вещь для меня, и я в это верю.

Я не говорю много об этой теме только потому, что знаю, что есть много недоброжелателей, которые расстраиваются, когда кто-то говорит об этой теме, и я это понимаю. Но я придерживаюсь своего мнения, и я знаю, что это хорошее дело с хорошими людьми. Вокруг ходят удивительные слухи и много дурных историй. Я бы никогда не стал участвовать в том, что не соответствует нормам, и я уже более 50 лет там служу. Для меня это было невероятным приключением и очень помогло мне в жизни. В старших классах я немного употреблял наркотики. У них есть замечательная программа, позволяющая вывести наркотики из организма и начать всё сначала, и для меня это была чудесная возможность. Они проводят тест на IQ до и после, и удивительно, сколько баллов ты набираешь после отказа от наркотиков. Очень интересно.

Но я уважаю все религии и уважаю людей, которые с этим не согласны».




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