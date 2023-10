сегодня



Стоит ли ждать нового от SONS OF APOLLO?



Гитарист SONS OF APOLLO Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) в интервью We Go To 11 ответил на вопрос, стоит ли поклонникам ждать какую-то новую музыку от группы:



«Со вторым альбомом все пошло в гору. Все шло очень хорошо. И мы наконец-то собрались с мыслями, все организовали, и все функционировало как надо. И мы определенно были на подъеме. Когда разразилась пандемия, не все были согласны продолжать двигаться вперед и продолжать работать. И у меня есть новая музыка с Derek'ом. И у меня есть [ART OF ANARCHY] с Jeff'ом, так что всё как будто распалось на разные составляющие».



Отвечая на вопрос о том, не думает ли он, что пройдет еще "какое-то время", прежде чем мы получим новую музыку от SONS OF APOLLO, Thal ответил следующее:



«Ну, мы успели выпустить два студийных альбома, концертный альбом и видео, и я надеюсь, что всем это понравилось. В прошедшем времени».







