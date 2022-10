сегодня



BILLY SHEEHAN объяснил, почему отказался делать прививку от COVID-19



Басист Billy Sheehan подтвердил, что не смог присоединиться к своим коллегам по группе SONS OF APOLLO во время их южноамериканского турне в августе из-за того, что не был вакцинирован от COVID-19. Его заменой в туре стал Felipe Andreoli из ANGRA.



Sheehan рассказал о своём отсутствии в южноамериканском туре SONS OF APOLLO во время выступления на SiriusXM в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk". На вопрос о том, почему он не смог принять участие в концертах, 69-летний басист ответил:



«Это было связано с вакциной. У меня не было доказательств, и мне нужно было... В моей семье была ситуация с определённым недугом, и я бы не хотел в это вдаваться, если вы не возражаете. Но мне посоветовали избежать этой процедуры, и я так и сделал. Это было трудное решение, и я хотел бы быть с ними. Но таков нынешний мир.



Когда это произошло, я выложил несколько фотографий, на которых я делаю прививку в Германии перед поездкой в Индию в 2009 году с MR. BIG: тогда я должен был сделать прививки от холеры, жёлтой лихорадки и чего-то ещё. Я не против прививок, но конкретно эта вызывает определённый синдром, который есть в моей семье, и мне посоветовали отказаться от неё. Кроме того, я играл по правилам. Я оставался в помещении. Я постоянно носил маску. Я играл по правилам, как только мог, держался подальше от людей и делал всё возможное, чтобы обеспечить безопасность окружающих меня людей. Но так бывает. И я уважаю решение каждого делать то, что он делает. И я думаю, что сейчас, по прошествии времени, мы видим, что некоторые из протоколов, которые навязывались так настойчиво, не были необходимы. Поэтому я думаю, что люди стали относиться к этому проще, и я рад это видеть. Я рад видеть, что мы по большей части покончили со всем этим, ради здоровья каждого, и ради психического здоровья тоже, потому что это было тяжело».





