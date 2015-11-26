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Sons of Apollo

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18 янв 2019 : 		 SONS OF APOLLO завершили сочинение материала

4 янв 2019 : 		 Клавишник SONS OF APOLLO о новом альбоме

1 окт 2018 : 		 SONS OF APOLLO на концерте в Болгарии исполнили кавер-версии песен QUEEN, AEROSMITH, LED ZEPPELIN

25 июн 2018 : 		 SONS OF APOLLO впервые выступили в Европе

21 июн 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

6 июн 2018 : 		 Барабанщик SONS OF APOLLO: «Мы больше VAN HALEN, чем RUSH»

29 мар 2018 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

27 мар 2018 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

21 фев 2018 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

12 фев 2018 : 		 SONS OF APOLLO исполняют DREAM THEATER

15 дек 2017 : 		 SONS OF APOLLO запишут концерт с оркестром

21 окт 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

15 сен 2017 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

24 авг 2017 : 		 Представление SONS OF APOLLO

11 авг 2017 : 		 Новая песня SONS OF APOLLO

3 авг 2017 : 		 Видео с дебюта SONS OF APOLLO

1 авг 2017 : 		 MIKE PORTNOY, BILLY SHEEHAN, RON 'BUMBLEFOOT' THAL, JEFF SCOTT SOTO, DEREK SHERINIAN в SONS OF APOLLO

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SONS OF APOLLO завершили сочинение материала



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SONS OF APOLLO — прог-металлическая супергруппа, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS) и вокалист Jeff Scott Soto (W.E.T., TALISMAN), — работает над вторым альбомом. Барабанщик группы, Mike Portnoy написал на Facebook:

«Какая плодотворная сессия была у нас за последнюю неделю! Просто фонтаны креативности... И я не буду терять время, лечу в Лос-Анджелес, чтобы начать запись своих партий! В течение года мы будем заняты альбомом, который выпустим либо в конце года, либо в начале следующего... Спешки никакой нет, в начале лета выйдет наша запись из Пловдива, а уже потом — новый материал».



SONS OF APOLLO Completes



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