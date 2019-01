сегодня



SONS OF APOLLO завершили сочинение материала



SONS OF APOLLO — прог-металлическая супергруппа, в состав которой входят бывшие участники DREAM THEATER Mike Portnoy и Derek Sherinian, гитарист Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES), басист Billy Sheehan (MR. BIG, THE WINERY DOGS) и вокалист Jeff Scott Soto (W.E.T., TALISMAN), — работает над вторым альбомом. Барабанщик группы, Mike Portnoy написал на Facebook:



«Какая плодотворная сессия была у нас за последнюю неделю! Просто фонтаны креативности... И я не буду терять время, лечу в Лос-Анджелес, чтобы начать запись своих партий! В течение года мы будем заняты альбомом, который выпустим либо в конце года, либо в начале следующего... Спешки никакой нет, в начале лета выйдет наша запись из Пловдива, а уже потом — новый материал».











