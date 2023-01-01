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*Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я... 89
*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 61
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 57
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
*DAVID ELLEFSON: «Наконец-то я снова могу носить свои футболк... 28
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Sons of Apollo

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28 окт 2023 : 		 JEFF SCOTT SOTO: «После ухода Mike'a в DT какой ещё SONS OF APOLLO?»

23 окт 2023 : 		 Гитарист SONS OF APOLLO: «У всего есть срок годности»

16 окт 2023 : 		 Стоит ли ждать нового от SONS OF APOLLO?

31 янв 2023 : 		 Вокалист SONS OF APOLLO считает, что новый альбом выйдет не раньше 2025 года

16 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN: «Саентология — сила!»

6 окт 2022 : 		 BILLY SHEEHAN объяснил, почему отказался делать прививку от COVID-19

23 авг 2022 : 		 Видео полного выступления SONS OF APOLLO

10 авг 2022 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

17 июл 2020 : 		 Кавер-версия BEATLES от участников SONS OF APOLLO

16 июл 2020 : 		 Акустика от SONS OF APOLLO

26 апр 2020 : 		 Гитарист SONS OF APOLLO: «Я и забыл, как здорово играть прогрессив»

27 мар 2020 : 		 Обучающее видео от SONS OF APOLLO

5 мар 2020 : 		 SONS OF APOLLO перенесли концерты в России

25 фев 2020 : 		 Видео с текстом от SONS OF APOLLO

29 янв 2020 : 		 Видео с выступления SONS OF APOLLO

18 янв 2020 : 		 Рассказ об издании нового альбома SONS OF APOLLO

11 янв 2020 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

7 янв 2020 : 		 SONS OF APOLLO о создании "Fall To Ascend"

24 дек 2019 : 		 Mike Portnoy исполняет тему SONS OF APOLLO

15 дек 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

27 ноя 2019 : 		 RON "BUMBLEFOOT" THAL о новом альбоме SONS OF APOLLO

17 ноя 2019 : 		 Новое видео SONS OF APOLLO

8 ноя 2019 : 		 Новый альбом SONS OF APOLLO выйдет зимой

14 окт 2019 : 		 SONS OF APOLLO завершили работу над альбомом

17 сен 2019 : 		 Кавер-версия PINK FLOYD от SONS OF APOLLO

4 сен 2019 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от SONS OF APOLLO
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JEFF SCOTT SOTO: «После ухода Mike'a в DT какой ещё SONS OF APOLLO?»



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JEFF SCOTT SOTO после анонса возвращения Mike Portnoy в DREAM THEATER написал следующее:

«Ну вот, наконец-то все всё узнали, и я надеюсь, что эта информация попадёт на все музыкальные сайты, и мне больше не придётся приукрашивать или увиливать от расспросов о SOA.

Во-первых, я хочу сказать, что мистер Mangini был и остаётся профессионалом своего дела и отлично справлялся в составе DT, мы дружим уже очень давно, и у него отличная выдержка.

Во-вторых, я должен поздравить DT с тем, что они нашли способ свести своих фанатов с ума, ребята снова вместе и, надеюсь, будут продолжать в том же духе, пока полностью не завяжут с этим делом. Я получил огромное удовольствие от работы с MP в SOA, забавно, что сегодня утром я проснулся от сновидения, в котором я снова выходил на сцену с SONS, что совпало с сегодняшней новостью!»






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