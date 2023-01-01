сегодня



JEFF SCOTT SOTO: «После ухода Mike'a в DT какой ещё SONS OF APOLLO?»



JEFF SCOTT SOTO после анонса возвращения Mike Portnoy в DREAM THEATER написал следующее:



«Ну вот, наконец-то все всё узнали, и я надеюсь, что эта информация попадёт на все музыкальные сайты, и мне больше не придётся приукрашивать или увиливать от расспросов о SOA.



Во-первых, я хочу сказать, что мистер Mangini был и остаётся профессионалом своего дела и отлично справлялся в составе DT, мы дружим уже очень давно, и у него отличная выдержка.



Во-вторых, я должен поздравить DT с тем, что они нашли способ свести своих фанатов с ума, ребята снова вместе и, надеюсь, будут продолжать в том же духе, пока полностью не завяжут с этим делом. Я получил огромное удовольствие от работы с MP в SOA, забавно, что сегодня утром я проснулся от сновидения, в котором я снова выходил на сцену с SONS, что совпало с сегодняшней новостью!»











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