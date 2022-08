сегодня



Видео полного выступления SONS OF APOLLO



Видео полного выступления SONS OF APOLLO, которое состоялось в Рио 11 августа, доступно ниже.



Сет-лист:



"Goodbye Divinity

"Fall To Ascend

"Signs of the Time

"Wither to Black

"Alive

"Asphyxiaton

"Lost in Oblivion

"Desolate July

"King of Delusion

"New World Today

- keyboard solo -

"Coming Home

"God of the Sun







+1 -0



просмотров: 78