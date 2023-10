сегодня



Гитарист SONS OF APOLLO: «У всего есть срок годности»



Гитарист SONS OF APOLLO Ron "Bumblefoot" Thal (ex-GUNS N' ROSES) в Rock Interview Series ответил на вопрос о том, каков статус группы на текущий момент:



«Всё имеет свой срок жизни, и вы надеетесь, что он будет долгим, а в итоге получается то, что получается. И [когда у вас есть куча] движущихся частей, если одна из них не в строю, механизм не может функционировать. Итак, мы записали два студийных альбома, создали концертное видео и альбом, сняли множество музыкальных клипов, провели большое количество гастролей. И теперь, после того, как всё это разделилось на другие проекты, например, мы с Jeff'ом работаем над ART OF ANARCHY... Есть музыка Derek'а, в работе над которой я принимал участие, это музыка, которая в значительной степени его авторства, это половина SONS OF APOLLO, я бы сказал, треть. Мы с Derek'ом писали музыку, а потом Jeff писал к этой музыке слова. Так что на большинстве из этих альбомов, да что там, на всех этих альбомах, идеи просто передавались друг другу. У Derek'a была идея, я посылал ему демо-версию идеи, и мы создавали музыку. А потом мы с Mike'ом встречались и делали аранжировки, превращая их в сумасшедшие композиции. А затем Jeff слушал эти песни и начинал записывать к ним вокал, чтобы они звучали как нечто удобоваримое».







