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Вокалист AEROSMITH об опасности наркотиков: «В этом нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти»



Steven Tyler в интервью журналу GQ поведал о своём подходе к трезвости.



Вокалист AEROSMITH рассказал о том, как он бросил пить и употреблять наркотики, и как это влияет на его музыку.



Tyler, которому употребление кокаина, героина и алкоголя в 1970-х годах принесло вместе с Joe Perry, его коллегой по группе, прозвище «Токсические близнецы», сказал, что ему было очень весело пить и употреблять наркотики.



«Ты выпиваешь шот Джека Дэниэлса и играешь в Мэдисон-сквер-гарден, выходишь за кулисы, а потом вы с Джимми Пейджем идёте по клубам — погнали! — сказал он. — После двух выходов на бис в Мэдисон-сквер-гарден ты уже не идёшь играть в шаффлборд. Или в кости, понимаете? Ты идёшь и, мать его, отрываешься. Ты сделал то, о чём никогда бы и представить не мог, что это возможно, и ты себя ощущаешь сверхчеловеком».



Tyler, который однажды сказал, что он «вынюхал половину Перу» (имеется в виду, конечно, кокаин), сказал, что употребление наркотиков у него дошло до того, что ничто больше не имело значения:



«Нам приходилось долбить кокаин, чтобы подняться, и метаквалон — чтобы отрубиться. Мы могли пить, а потом нюхать кокс до тех пор, пока нам не казалось, что с нами всё в порядке. Но это неправда — вы просто пьяны и угашены в ноль. Тогда это было в моде



Я думаю, что вряд ли существовали группы, которые знали, что такое быть трезвыми.



Я был из тех парней, которые не хотели быть теми, кто никогда не падал, потому что без этого нельзя было подняться, если вы понимаете, о чём я. Поэтому я попробовал всё».



Тайлер сказал, что употребление наркотиков сначала улучшило его производительность, но в конечном итоге отразилось негативно. Со временем он заметил, что ему нужно больше алкоголя или наркотиков, чтобы получить такое же удовлетворение:



«Это какое-то время работает. Но потом всё идёт не так, как надо. Ты становишься зависимым, ты этим занимаешься всё время, и вдруг это начинает влиять на твоё величие. Это тянет тебя вниз. А там нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти».



На вопрос о том, не скучает ли он по тем временам, Tyler ответил:



«У меня есть группа, которая всё ещё вместе, ребята всё ещё живы, все здоровы. Мы играем лучше, чем 50 лет назад. Я имею в виду, что мы были неопытными, когда играли в клубах, и мы все лажали. Конечно, я понимаю это. Но группа всё ещё существует, и всё ещё востребована. Люди всё ещё хотят, чтобы мы получали миллион с лишним долларов за ночь. И это то, чем я рискую, если я начну заниматься этим снова. И своими детьми. Моими кошками. Моими собаками. Моим красивым грёбаным домом в Мауи. Моей девушкой. Всё это в опасности».











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