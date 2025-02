3 фев 2025



STEVEN TYLER спел шесть песен



STEVEN TYLER спел шесть песен в рамках "Jam For Janie" второго февраля в Hollywood Palladium, Hollywood, California.



Tyler и Nuno Bettencourt начали с "More Than Words" при участии Mick Fleetwood, потом была исполнена "Dream On" с Lainey Wilson. Tom Hamilton и Chris Robinson присоединились к Tyler'y и Bettencourt в "Sweet Emotion", "Walk This Way" исполнялась с Jessie J, Потом были исполнены "Heartbreaker" и "Toys In The Attic".







