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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
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*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Steven Tyler

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MATT SORUM: STEVEN TYLER не поедет в тур



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Matt Sorum в недавнем интервью рассказал о том, как выступил в качестве музыкального руководителя шестой ежегодной вечеринки Steven'a Tylor'a по случаю вручения «Грэмми», которая состоялась 2 февраля в Hollywood Palladium в Голливуде, штат Калифорния. Спонсором вечеринки с его участием по случаю вручения «Грэмми» выступил фонд Джени, созданный им для того, чтобы дать надежду и исцеление девушкам и молодым женщинам, пережившим психологическую травму. На мероприятии прошло первое выступление музыканта с тех пор, как AEROSMITH прекратили гастроли из-за его вокальной травмы.

«Я только что отыграл концерт со Steven'ом. Он позвонил мне и сказал: « Matt, ты можешь мне помочь?». И я ответил: «Я сделаю все, что тебе нужно». Так что я все собрал. Мы только что выступили в фонде Джени, и я был музыкальным руководителем. Это не называлось KINGS OF CHAOS, но я играл с Billy Idol, Joan Jett, что было просто потрясающе... А потом появился Steven. Nuno Bettencourt. Потом на сцену выскочили Mick Fleetwood, Tom Hamilton. И впервые за полтора года Steven спел. И мы занялись благотворительностью».

Говоря о том, что некоторые фанаты были удивлены тем, что Tyler звучит так уверенно, несмотря на то, что отошел от гастролей с AEROSMITH, Matt сказал:

«Некоторые фанаты были немного удивлены, типа, «Ну, он же может петь». Что ж, позвольте мне объяснить, что происходит со Steven'ом Tyler'ом, потому что он мой очень хороший друг. И мы разговаривали по телефону по 10 раз в день. Это было здорово. И он доверяет мне. Для меня это большая честь. Он культовый человек, и я чувствую, что как человек, который всю жизнь играл в группе, он хотел, чтобы у него был соавтор и коллега по команде, и он выбрал меня. Я сказал: «Хорошо». В течение двух месяцев мы разговаривали каждый день... Но в любом случае, он вышел и спел. И это был по-настоящему важный для него момент, потому что он сильно травмировался. Собирается ли он снова гастролировать? Нет, не собирается. Потому что, и я объяснял это людям, он не может подвергать себя нагрузкам, связанным с гастролями по всему миру, потому что это очень большое давление. И если вы не певец, вы не поймете, через что он проходит, но ему 77 лет, и он перфекционист. И если он не поет правильно, это его беспокоит. Он не будет записывать песню на пленку, как 80 процентов людей, которые берут у вас деньги. Он не будет использовать запись, он не будет менять ключевые слова песен. Он такой, какой он есть: «Я артист. Я певец. Это моя группа. Я занимаюсь этим уже 50 лет. И если я не могу сделать это идеально, я не буду это делать». И я это уважаю. И я много раз говорил с ним об этом: «Итак, просто спой четыре или пять песен». Он сказал: «Я могу это сделать». Но это было только один раз. Может быть, в будущем он сделает это снова и, возможно, исполнит столько же песен.

Я хотел объяснить это фанатам, которые комментируют: »О, он поет. А я не могу пойти». Многие люди были разочарованы [когда AEROSMITH отменили свой тур], и я должен сказать вам, что больше всех был разочарован как раз Steven Tyler. Потому что он любит своих фанатов. И поверьте, я знаю его достаточно хорошо, чтобы понять, что он не был доволен случившимся. И поэтому, когда он вышел на сцену, я плакал. Это было просто прекрасно. Надеюсь, он сможет сделать еще что-нибудь, потому что это в его крови».




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