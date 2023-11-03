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STEVEN TYLER: вторая пошла!



Rolling Stone сообщает, что что уже вторая женщина заявила о том, что STEVEN TYLER совершил в отношении нее сексуальное насилие, когда она была несовершеннолетней, согласно иску, поданному в четверг в Нью-Йорке.



Жанна Беллино, бывшая модель, которая утверждает, что познакомилась с музыкантом летом 1975 года в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет, утверждает в иске, что 27-летний Tyler дважды подверг ее насилию в тот единственный день, когда они встретились друг с другом. Причиной преступления, указанного в иске, является насилие на гендерной почве, и истица требует возмещения неустановленных убытков, которые будут определены судом.



Беллино утверждает, что познакомилась с музыкантом после того, как ее подруга организовала их встречу с Aerosmith в отеле Warwick после показа мод, на котором Беллино работала в Манхэттене. После того как Беллино и ее подруга встретились с Tyler'ом и несколькими неназванными членами, они вместе прогуливались по Шестой авеню. Во время прогулки Беллино утверждает, что задала Tyler'y вопрос о тексте песни, чем очень расстроила его, и он заставил ее зайти в телефонную будку.



«Удерживая ее силой, Tyler просунул язык в ее горло, положил руки на ее тело, ее грудь, ягодицы и гениталии, сдвигая и снимая одежду и прижимая ее к стене телефонной будки. В то время как он издевался и лапал Истицу, набрасывался на нее, делая вид, что занимается с Истицей сексом, другие люди стояли в стороне от телефонной будки и смеялись, а прохожие наблюдали за происходящим, но никто из окружающих не вмешался».



Беллино также утверждает в иске, что "пенис Tyler'a был эрегирован, и, когда он терся об нее, ей стало очевидно, что на нем нет нижнего белья, а имеются лишь тонкие брюки". В конце концов, она вырвалась и выскочила из телефонной будки "в шоке и страхе".







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