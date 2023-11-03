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*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 33
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*Лидер KREATOR о конфликте Израиля и не только 29
*Вокалист SLIPKNOT: «Да нет у нас тонн бабосов!» 26
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Steven Tyler

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3 ноя 2023 : 		 STEVEN TYLER: вторая пошла!

3 фев 2023 : 		 STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии

6 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER вылетел с гала-вечера

30 дек 2022 : 		 Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973

8 ноя 2022 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к EMINEM'у

4 июл 2022 : 		 STEVEN TYLER ощущает себя прекрасно

25 май 2022 : 		 STEVEN TYLER ложится на лечение

1 июл 2019 : 		 STEVEN TYLER и PAUL MCCARTNEY исполнили песню THE BEATLES

21 янв 2019 : 		 Вокалист AEROSMITH об опасности наркотиков: «В этом нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти»

31 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT записали кавер-версию THE ROLLING STONES

24 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER: «Моя музыка не для политики»

23 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER вновь просит не использовать Трампа песен AEROSMITH

15 май 2018 : 		 Состоялась премьера фильма о STEVEN TYLER

27 апр 2018 : 		 STEVEN TYLER работает в студии

22 мар 2018 : 		 Документальный фильм о STEVEN'e TYLER'e представят весной

15 дек 2017 : 		 STEVEN TYLER удостоен награды

24 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER вернулся на сцену

6 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER выступит уже в октябре

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым

15 июл 2016 : 		 Песню STEVEN TYLER выбрали в качестве гимна

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER снялся в фильме
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STEVEN TYLER: вторая пошла!



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Rolling Stone сообщает, что что уже вторая женщина заявила о том, что STEVEN TYLER совершил в отношении нее сексуальное насилие, когда она была несовершеннолетней, согласно иску, поданному в четверг в Нью-Йорке.

Жанна Беллино, бывшая модель, которая утверждает, что познакомилась с музыкантом летом 1975 года в Нью-Йорке, когда ей было 17 лет, утверждает в иске, что 27-летний Tyler дважды подверг ее насилию в тот единственный день, когда они встретились друг с другом. Причиной преступления, указанного в иске, является насилие на гендерной почве, и истица требует возмещения неустановленных убытков, которые будут определены судом.

Беллино утверждает, что познакомилась с музыкантом после того, как ее подруга организовала их встречу с Aerosmith в отеле Warwick после показа мод, на котором Беллино работала в Манхэттене. После того как Беллино и ее подруга встретились с Tyler'ом и несколькими неназванными членами, они вместе прогуливались по Шестой авеню. Во время прогулки Беллино утверждает, что задала Tyler'y вопрос о тексте песни, чем очень расстроила его, и он заставил ее зайти в телефонную будку.

«Удерживая ее силой, Tyler просунул язык в ее горло, положил руки на ее тело, ее грудь, ягодицы и гениталии, сдвигая и снимая одежду и прижимая ее к стене телефонной будки. В то время как он издевался и лапал Истицу, набрасывался на нее, делая вид, что занимается с Истицей сексом, другие люди стояли в стороне от телефонной будки и смеялись, а прохожие наблюдали за происходящим, но никто из окружающих не вмешался».

Беллино также утверждает в иске, что "пенис Tyler'a был эрегирован, и, когда он терся об нее, ей стало очевидно, что на нем нет нижнего белья, а имеются лишь тонкие брюки". В конце концов, она вырвалась и выскочила из телефонной будки "в шоке и страхе".

AEROSMITH - Second Woman Sues Frontman STEVEN TYLER For Sexual Assault




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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3 ноя 2023
M
Mike Barlow
Пятьдесят лет ещё не прошло, куда д она так торопится?
Like!2
3 ноя 2023
olly71
Ну у неё же наверняка есть железобетонные доказательства её словам. ну там фото или видео сего процесса. Или суд должен поверит просто словам ? Так Тайлер тоже говорить умеет .
Like!1
3 ноя 2023
Gustaff
Да было, возможно. Вопрос лишь в том, почему сейчас только проснулась? Наверняка, надоумили ублюдочные адвокаты, денег чтоб содрать и решить все без лишней вони.

просмотров: 471

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