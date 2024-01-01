сегодня



STEVEN TYLER о состоянии здоровья



STEVEN TYLER в рамках появления "Jam For Janie" прокомментировал состояние своего здоровья:



«С горлом стало получше, и оно идет на поправку».



Его дочь Миа Тайлер сказала People, что ее отцу "намного лучше", но добавила: "Иногда ему нельзя разговаривать, и мне приходится буквально кричать на него:



«Ты не можешь сейчас разговаривать со мной по телефону. Давай просто переписываться».



Она также рассказала, что он постоянно разговаривает с телефоном, вместо того чтобы набирать текст.



«Его не заткнешь — он не может закрыть рот», — пошутила она, добавив, что он "совершенно здоров".







+0 -0



просмотров: 57

