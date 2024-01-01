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*Новая песня KERRY KING 51
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 43
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 43
*Новое видео MY DYING BRIDE 23
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Steven Tyler

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13 фев 2024 : 		 STEVEN TYLER о состоянии здоровья

3 ноя 2023 : 		 STEVEN TYLER: вторая пошла!

3 фев 2023 : 		 STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии

6 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER вылетел с гала-вечера

30 дек 2022 : 		 Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973

8 ноя 2022 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к EMINEM'у

4 июл 2022 : 		 STEVEN TYLER ощущает себя прекрасно

25 май 2022 : 		 STEVEN TYLER ложится на лечение

1 июл 2019 : 		 STEVEN TYLER и PAUL MCCARTNEY исполнили песню THE BEATLES

21 янв 2019 : 		 Вокалист AEROSMITH об опасности наркотиков: «В этом нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти»

31 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT записали кавер-версию THE ROLLING STONES

24 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER: «Моя музыка не для политики»

23 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER вновь просит не использовать Трампа песен AEROSMITH

15 май 2018 : 		 Состоялась премьера фильма о STEVEN TYLER

27 апр 2018 : 		 STEVEN TYLER работает в студии

22 мар 2018 : 		 Документальный фильм о STEVEN'e TYLER'e представят весной

15 дек 2017 : 		 STEVEN TYLER удостоен награды

24 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER вернулся на сцену

6 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER выступит уже в октябре

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым

15 июл 2016 : 		 Песню STEVEN TYLER выбрали в качестве гимна
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STEVEN TYLER о состоянии здоровья



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STEVEN TYLER в рамках появления "Jam For Janie" прокомментировал состояние своего здоровья:

«С горлом стало получше, и оно идет на поправку».

Его дочь Миа Тайлер сказала People, что ее отцу "намного лучше", но добавила: "Иногда ему нельзя разговаривать, и мне приходится буквально кричать на него:

«Ты не можешь сейчас разговаривать со мной по телефону. Давай просто переписываться».

Она также рассказала, что он постоянно разговаривает с телефоном, вместо того чтобы набирать текст.

«Его не заткнешь — он не может закрыть рот», — пошутила она, добавив, что он "совершенно здоров".




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