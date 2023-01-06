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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 32
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 23
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
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Steven Tyler

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STEVEN TYLER вылетел с гала-вечера



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По сообщению Las Vegas Review-Journal, STEVEN TYLER был исключен из списка участников Cleveland Clinic Lou Ruvo Power Of Love Gala.

Менеджер музыканта, Ларри Рудольф, подтвердил в среду, что он не будет присутствовать на мероприятии, запланированном на 18 февраля в MGM Grand Garden. Tyler продолжает восстанавливаться после недавних проблем со здоровьем, и ожидается, что он не будет появляться на публике по крайней мере до весны этого года.

В среду Рудольф заявил, что Steven продолжает отдыхать после недавних проблем со здоровьем:

«Врачи проинструктировали Steven'a, чтобы он позаботился о себе, но он вернется в этом году».

В прошлом месяце AEROSMITH отменили последние шесть концертов в рамках "Deuces Are Wild" в Dolby Live. Группа объявляла об отмене концертов постепенно, заканчивая 7 декабря, ссылаясь на плохое самочувствие 74-летнего вокалиста. Однако до этой недели он все еще принимал участие в рекламной кампании Power Of Love.

Однако во вторник TYLER исчез из всех маркетинговых материалов гала-вечера. В сентябре прошлого года он был объявлен главной знаменитостью вечера наряду с филантропом Джоном Полом ДеДжориа, соучредителем компании по уходу за волосами John Paul Mitchell Systems.

Ссылка на объявление об этой паре на официальном сайте Кливлендской клиники была удалена. На сайте Keep Memory Alive также нет упоминания о музыканте, хотя имя ДеДжории как почетного гостя осталось на сайте.

Соучредитель Центра Руво Ларри Руво не дал никаких комментариев во вторник, когда его спросили о статусе Styven'a на гала-вечере.

STEVEN TYLER Drops Off Bill For "Power Of Love" Gala; AEROSMITH Star Removed From Event's Marketing Following Recent Sexual Assault Accusation




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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6 янв 2023
F
Fo0x
Нос уже не пылесос
6 янв 2023
Klawd Air
Уж не связано ли это с последними обвинениями?
6 янв 2023
g
greesevold1
Ну да, ну да, проблемы со здоровьем...

просмотров: 498

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