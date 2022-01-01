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*Новая песня AVANTASIA 17
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 15
*MICHAEL SCHENKER — o K.K. DOWNING'е: «Зачем он врёт?» 14
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Steven Tyler

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|||| 25 май 2022

STEVEN TYLER ложится на лечение



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AEROSMITH отменили концерты в июне и июле в Лас-Вегасе из-за того, что STEVEN TYLER нуждается "в восстановлении":

«Как многие из вас знают, наш любимый брат Steven работал над своей проблемой трезвости в течение многих лет. После операции на стопе для подготовки к выходу на сцену и необходимости применения обезболивающего во время этого процесса, он недавно пережил рецидив и добровольно вступил в программу лечения, чтобы сконцентрироваться на своем здоровье и восстановлении.

Нам очень жаль сообщать нашим поклонникам и друзьям, что мы вынуждены отменить наши первые концерты в Лас-Вегасе в июне и июле, пока он сосредоточится на своем благополучии.

Мы продолжим наши выступления в 2022 году, начиная с сентября, и мы сообщим вам о любых дальнейших обновлениях, как только сможем. Мы сожалеем, что причинили неудобства столь многим из вас, особенно нашим самым преданным поклонникам, которые часто преодолевают огромные расстояния, чтобы посетить наши концерты.

Спасибо за ваше понимание и поддержку в адрес Steven'a в это время».






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