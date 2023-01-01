3 фев 2023



STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии



Entertainment Weekly сообщили, что STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1970-х годах.



Жалоба, поданная Джулией Мисли (ранее известной как Джулия Холкомб) в Высший суд округа Лос-Анджелес в соответствии с Законом о жертвах среди детей штата Калифорния, обвиняет фронтмена Aerosmith в сексуальном насилии, принуждении к аборту и недобровольном развращении. Мисли, которой сейчас 65 лет, утверждает, что 74-летний TYLER использовал свою славу и статус, чтобы «обхаживать, манипулировать, эксплуатировать [и] сексуально нападать» на нее в течение трех лет, начиная с того момента, когда ей было 16 лет, а ему — около 20.



Ранее он проходил в иске как ответчик DOE 1, и в среду суд дал юридическое разрешение на использование его имени. Мисли требует неустановленную сумму компенсации и судебного разбирательства.







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