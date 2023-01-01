Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PANTERA отменили и в Австрии 26
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 16
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 11
*MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND» 9
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PANTERA отменили и в Австрии 26
*OZZY OSBOURNE завязывает с турами 24
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 20
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Потери в NERVOSA 18
[= ||| все новости группы



*

Steven Tyler

*



3 фев 2023 : 		 STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии

6 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER вылетел с гала-вечера

30 дек 2022 : 		 Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973

8 ноя 2022 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к EMINEM'у

4 июл 2022 : 		 STEVEN TYLER ощущает себя прекрасно

25 май 2022 : 		 STEVEN TYLER ложится на лечение

1 июл 2019 : 		 STEVEN TYLER и PAUL MCCARTNEY исполнили песню THE BEATLES

21 янв 2019 : 		 Вокалист AEROSMITH об опасности наркотиков: «В этом нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти»

31 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT записали кавер-версию THE ROLLING STONES

24 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER: «Моя музыка не для политики»

23 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER вновь просит не использовать Трампа песен AEROSMITH

15 май 2018 : 		 Состоялась премьера фильма о STEVEN TYLER

27 апр 2018 : 		 STEVEN TYLER работает в студии

22 мар 2018 : 		 Документальный фильм о STEVEN'e TYLER'e представят весной

15 дек 2017 : 		 STEVEN TYLER удостоен награды

24 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER вернулся на сцену

6 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER выступит уже в октябре

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым

15 июл 2016 : 		 Песню STEVEN TYLER выбрали в качестве гимна

15 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER снялся в фильме

12 июл 2016 : 		 STEVEN TYLER исполнил песни AEROSMITH, BEATLES
Показать далее
| - |

|||| 3 фев 2023

STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии



zoom
Entertainment Weekly сообщили, что STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетней в 1970-х годах.

Жалоба, поданная Джулией Мисли (ранее известной как Джулия Холкомб) в Высший суд округа Лос-Анджелес в соответствии с Законом о жертвах среди детей штата Калифорния, обвиняет фронтмена Aerosmith в сексуальном насилии, принуждении к аборту и недобровольном развращении. Мисли, которой сейчас 65 лет, утверждает, что 74-летний TYLER использовал свою славу и статус, чтобы «обхаживать, манипулировать, эксплуатировать [и] сексуально нападать» на нее в течение трех лет, начиная с того момента, когда ей было 16 лет, а ему — около 20.

Ранее он проходил в иске как ответчик DOE 1, и в среду суд дал юридическое разрешение на использование его имени. Мисли требует неустановленную сумму компенсации и судебного разбирательства.

Update: AEROSMITH Frontman STEVEN TYLER Officially Named In Lawsuit Alleging Child Sexual Abuse




Like!+1Dislike!-3


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 385

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом