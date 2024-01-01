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STEVEN TYLER отбился от иска



В среду американский судья отклонил иск, в котором фронтмен группы Aerosmith STEVEN TYLER обвинялся в сексуальном насилии дважды за один день над бывшей моделью-подростком на Манхэттене почти 50 лет назад.



Окружной судья США Льюис Каплан на Манхэттене заявил, что Жанна Беллино слишком долго ждала, чтобы подать иск против 75-летнего STEVEN TYLER, который "решительно" отрицал ее обвинения, в соответствии с законом Нью-Йорка, защищающим жертв насилия по гендерному признаку. Судья сказал, что Беллино не может претендовать на двухлетний срок для подачи исков, которые в противном случае выходили бы за рамки срока давности, поскольку она не заявила, что поведение STEVEN TYLER представляло "серьезный риск физической травмы".



В своем решении, которое может повлиять на другие дела, Каплан заявил, что два закона штата, Закон о жертвах среди детей и Закон о пострадавших среди взрослых, не распространяются на иск Беллино, "в основном по причинам", указанным адвокатами музыканта. Адвокаты заявили, что эти законы, срок действия которых истек, "занимают место в области возрождения исков, вытекающих из уголовного законодательства штата о сексуальных нападениях", и Беллино проявила "недостаток усердия", не подав иск в соответствии с Законом о жертвах детей.



Адвокат Беллино не ответил на просьбу о комментарии. Дэвид Лонг-Дэниелс, адвокат музыканта, сказал:



«Мы согласны с доводами судьи и рады такому результату в пользу нашего клиента».







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