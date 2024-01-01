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*SLAYER вернулись! 75
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 22
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Steven Tyler

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26 фев 2024 : 		 STEVEN TYLER отбился от иска

13 фев 2024 : 		 STEVEN TYLER о состоянии здоровья

3 ноя 2023 : 		 STEVEN TYLER: вторая пошла!

3 фев 2023 : 		 STEVEN TYLER официально назван ответчиком по делу о насилии

6 янв 2023 : 		 STEVEN TYLER вылетел с гала-вечера

30 дек 2022 : 		 Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973

8 ноя 2022 : 		 STEVEN TYLER присоединился на сцене к EMINEM'у

4 июл 2022 : 		 STEVEN TYLER ощущает себя прекрасно

25 май 2022 : 		 STEVEN TYLER ложится на лечение

1 июл 2019 : 		 STEVEN TYLER и PAUL MCCARTNEY исполнили песню THE BEATLES

21 янв 2019 : 		 Вокалист AEROSMITH об опасности наркотиков: «В этом нет ничего, кроме тюрьмы, безумия или смерти»

31 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER и NUNO BETTENCOURT записали кавер-версию THE ROLLING STONES

24 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER: «Моя музыка не для политики»

23 авг 2018 : 		 STEVEN TYLER вновь просит не использовать Трампа песен AEROSMITH

15 май 2018 : 		 Состоялась премьера фильма о STEVEN TYLER

27 апр 2018 : 		 STEVEN TYLER работает в студии

22 мар 2018 : 		 Документальный фильм о STEVEN'e TYLER'e представят весной

15 дек 2017 : 		 STEVEN TYLER удостоен награды

24 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER вернулся на сцену

6 окт 2017 : 		 STEVEN TYLER выступит уже в октябре

10 апр 2017 : 		 Видео с выступления STEVEN TYLER

7 фев 2017 : 		 STEVEN TYLER продал суперкар за 800 000 долларов

20 янв 2017 : 		 STEVEN TYLER выступил на вечернке у KURT'a BUSCH'a

10 ноя 2016 : 		 STEVEN TYLER в 'PBR Finals Week'

27 окт 2016 : 		 Редкая машина STEVEN TYLER уйдет с аукциона

27 июл 2016 : 		 Дебют STEVEN TYLER стал первым
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STEVEN TYLER отбился от иска



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В среду американский судья отклонил иск, в котором фронтмен группы Aerosmith STEVEN TYLER обвинялся в сексуальном насилии дважды за один день над бывшей моделью-подростком на Манхэттене почти 50 лет назад.

Окружной судья США Льюис Каплан на Манхэттене заявил, что Жанна Беллино слишком долго ждала, чтобы подать иск против 75-летнего STEVEN TYLER, который "решительно" отрицал ее обвинения, в соответствии с законом Нью-Йорка, защищающим жертв насилия по гендерному признаку. Судья сказал, что Беллино не может претендовать на двухлетний срок для подачи исков, которые в противном случае выходили бы за рамки срока давности, поскольку она не заявила, что поведение STEVEN TYLER представляло "серьезный риск физической травмы".

В своем решении, которое может повлиять на другие дела, Каплан заявил, что два закона штата, Закон о жертвах среди детей и Закон о пострадавших среди взрослых, не распространяются на иск Беллино, "в основном по причинам", указанным адвокатами музыканта. Адвокаты заявили, что эти законы, срок действия которых истек, "занимают место в области возрождения исков, вытекающих из уголовного законодательства штата о сексуальных нападениях", и Беллино проявила "недостаток усердия", не подав иск в соответствии с Законом о жертвах детей.

Адвокат Беллино не ответил на просьбу о комментарии. Дэвид Лонг-Дэниелс, адвокат музыканта, сказал:

«Мы согласны с доводами судьи и рады такому результату в пользу нашего клиента».

AEROSMITH вЂ“ STEVEN TYLER Wins Dismissal Of Sexual Assault Lawsuit




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