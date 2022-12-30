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Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973



Rolling Stone эксклюзивно сообщает, что женщина, которая утверждает, что у нее были противозаконные отношения со STEVEN'ом TYLER'ом в 70-х годах, когда она была несовершеннолетней, подала иск против вокалиста Aerosmith, обвиняя его в сексуальном насилии, сексуальных побоях и намеренном причинении эмоционального страдания. Иск был подан после принятия закона Калифорнии, который временно отменил срок давности для обвинений в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.



В иске, поданном в Лос-Анджелесе и попавшем в распоряжение Rolling Stone, истица Джулия Холкомб утверждает, что STEVEN TYLER убедил мать Холкомб предоставить ему опекунство над ней, когда ей было 16 лет, что позволило ей жить с ним и вступать в сексуальные отношения. Она утверждает, что они были вместе с 1973 года примерно до трех лет спустя. В самом иске не упоминается имя TYLER'a, ответчики названы "Ответчик Доу 1" и "Доу 2 - 50". Но Холкомб, о которой Rolling Stone упоминал в 1976 году в очерке о группе в связи с романтической линией Steven'a, публично рассказывала о своих отношениях с ним в прошлом, и в иске приводятся прямые цитаты из мемуаров самого STEVEN TYLER'a. В своей книге, не называя имени, он также говорит, что он "почти похитил невесту-подростка" и что "ее родители поверили в меня, подписали бумагу о том, что я могу оформить опекунство, чтобы меня не арестовали, если я увезу ее за пределы штата. Я взял ее с собой в турне".



В иске Холкомб утверждает, что она "была бессильна противостоять" "власти, славе и значительным финансовым возможностям" STEVEN'a TYLER'a, и что он "принуждал и убеждал истицу поверить, что это "романтическая любовная связь"". Холкомб утверждает, что она познакомилась с STEVEN'ом TYLER'ом (которому на момент их встречи было 25 лет) сразу после своего 16-летия, когда AEROSMITH давали концерт в Портленде, штат Орегон, в 1973 году. STEVEN TYLER, согласно иску, отвел Холкомб в свой гостиничный номер, где они обсудили возраст Холкомб. После того как он якобы спросил, почему она всю ночь гуляла одна, TYLER и Холкомб поговорили о ее домашних проблемах. Затем он "совершил с ней различные действия преступного сексуального характера", после чего отправил ее домой на такси на следующее утро, утверждается в иске.



STEVEN TYLER также якобы купил Холкомб билет на самолет на следующий концерт AEROSMITH в Сиэтле, поскольку она была несовершеннолетней и не могла законно путешествовать с ним через границу штата, говорится в иске. После концерта в Сиэтле TYLER якобы совершил с ней еще несколько сексуальных действий, а Холкомб на следующее утро улетела обратно в Портленд.



К 1974 году, как утверждается в иске, TYLER убедил мать Холкомб разрешить ему стать ее опекуном, что позволило бы ему легче путешествовать с ней без уголовного преследования — эта хронология совпадает с комментариями самого музыканта из его мемуаров 2011 года. TYLER якобы сказал матери Холкомб, что обеспечит ей лучшую поддержку, чем та, которую она получала дома, пообещав записать ее в школу и предоставить ей медицинскую помощь. TYLER "не выполнил эти обещания и вместо этого продолжал путешествовать с истцом, нападать на него и снабжать его алкоголем и наркотиками", — утверждается в иске.



Холкомб также утверждает, что она была беременна сыном от TYLER'a в 1975 году, когда ей было 17 лет, но сделала аборт после того, как тот настоял на том, чтобы она прервала беременность после пожара в квартире. В качестве аргумента он ссылался на вдыхание дыма и недостаток кислорода для ребенка. Хотя в иске утверждается, что медицинский работник сказал ей, что нерожденный ребенок не пострадал от пожара.







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