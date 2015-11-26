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STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»



Британский музыкант Стивен Уилсон (Steven Wilson) сказал, что Брекзит «создаст серьёзные проблемы» для турне групп, объяснив, что уплата дополнительных налогов на сувенирную продукцию, которые он продает во время туров, заставит его дважды задуматься о том, чтобы выступать в Европе в будущем.



Публичное голосование, называемое референдумом, было проведено в июне 2016 года, когда избирателям был задан только один вопрос: «Следует ли Великобритании покинуть Евросоюз или она должна остаться в нём?» Европейский союз — это сообщество из 28 стран, которые торгуют друг с другом и позволяют любому из граждан легко перемещаться между странами, чтобы жить и работать. Сторонники ответа «Уйти» победили (в соотношении примерно 52/48 %), но процедура выхода пока не произошла — она запланирована на март 2019 года.



Голосование за Брекзит заставило Великобританию оказаться в периоде неопределённости, когда некоторые экономисты предупреждают, что всё это может привести к спаду в британской экономике, в то время как другие утверждают, что это поможет Соединённому Королевству договориться о лучших условиях с ЕС. Опрос показал, что многие избиратели выбрали Брекзит, потому что они «хотели, чтобы Великобритания восстановила контроль над иммиграцией в ЕС».



Отвечая на вопрос Джорджа Фретеса из GoetiaMedia.com о его мнении о Брекзите, Уилсон Wilson сказал:



«Это повлияет на гастроли, если подобное произойдёт. В настоящий момент, честно говоря, я понятия не имею, что происходит, — я не ничего не понимаю. Я читаю новости каждый день, и я не понимаю, что происходит. Этого может и не произойти. Мне кажется, что на самом деле есть большая вероятность того, что этому процессу не дадут ход. Так что сейчас я жду. Я не пытаюсь заранее судить или принимать какие-либо решения о будущем, потому что этого может просто не произойти. И если это не произойдёт, я думаю, что этот вариант был бы замечательным для... Большинство артистов определённо тоже так думает, как мне кажется. Если это всё-таки произойдет... Я не особо задумывался об этом, но думаю, что это создаст определённые сложности. Такие простые вещи, как продажа сувенирной продукции и футболок... Я о том, что я на это живу. Я трачу все деньги, которые зарабатываю, на шоу, поэтому мне приходится полагаться на продажу футболок. Если вдруг меня обложат налогом на такого рода вещи, на эти мелочи... Тогда начинаешь думать: "Знаете что? Стоит ли мне вообще ехать в тур по Европе?" И я думаю, что если всё это произойдёт, это станет большой проблемой. Но давайте подождём и посмотрим».















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