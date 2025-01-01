Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
*NEVERMORE ищут вокалиста 16
*Почему AC/DC так названы? 14
*SOPHIE LLOYD: «Меня вдохновляет ORIANTHI» 5
*Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле 4
*SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!» 4
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*Лидер PESTILENCE за искусственный интеллект 32
*KERRY KING выбрал пятерку лучших гитаристов 19
*JOE LYNN TURNER присоединился на сцене к группе КНЯZZ 16
[= ||| все новости группы



*

Steven Wilson

*



7 янв 2025 : 		 STEVEN WILSON возвращается к прогу

23 июл 2024 : 		 STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта

26 фев 2024 : 		 STEVEN WILSON готовит новый альбом

16 дек 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

26 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

9 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

17 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль

21 сен 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

29 авг 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

15 дек 2021 : 		 STEVEN WILSON в новом видео Paul Draper

29 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON представил новый трек

26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

10 май 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

28 окт 2016 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

23 окт 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Почему мы не любим гитарных задротов»

9 фев 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Новый альбом — просто набор поп-композиций»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVEN WILSON возвращается к прогу



zoom
STEVEN WILSON выпустит новую работу, The Overview, 14 марта:

«Предвосхищая вопросы о том, почему я вернулся к более прогрессивному стилю, скажу, что так подсказала тема. Objects Outlive Us — это более человеческая история. В основном это маленькие сериалы и истории о том, что мы делаем с планетой, на фоне того, что происходит на другом конце Вселенной. А «The Overview» — это скорее история о космосе — о том, как потеряться в космосе, как оказаться на другой стороне Вселенной, о ее огромных размерах».

STEVEN WILSON Talks Returning To Prog Territory On His New Album - "The Idea I Had Immediately Suggested Something More Long-Form And Conceptual"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 265

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом