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STEVEN WILSON возвращается к прогу



STEVEN WILSON выпустит новую работу, The Overview, 14 марта:



«Предвосхищая вопросы о том, почему я вернулся к более прогрессивному стилю, скажу, что так подсказала тема. Objects Outlive Us — это более человеческая история. В основном это маленькие сериалы и истории о том, что мы делаем с планетой, на фоне того, что происходит на другом конце Вселенной. А «The Overview» — это скорее история о космосе — о том, как потеряться в космосе, как оказаться на другой стороне Вселенной, о ее огромных размерах».







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