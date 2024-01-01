Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
*KERRY KING: «SLAYER и до Европы доедет» 17
*KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS 15
*Альбом KATATONIA выйдет на виниле 14
*ROB HALFORD о простате 13
*METALLICA, OZZY OSBOURNE, VAN HALEN, SCORPIONS с списке худш... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 29
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 21
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
*GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T... 19
[= ||| все новости группы



*

Steven Wilson

*



23 июл 2024 : 		 STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта

26 фев 2024 : 		 STEVEN WILSON готовит новый альбом

16 дек 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

26 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

9 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

17 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль

21 сен 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

29 авг 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

15 дек 2021 : 		 STEVEN WILSON в новом видео Paul Draper

29 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON представил новый трек

26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

10 май 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

28 окт 2016 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

23 окт 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Почему мы не любим гитарных задротов»

9 фев 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Новый альбом — просто набор поп-композиций»

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет в январе
Показать далее
| - |

|||| сегодня

STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта



zoom
STEVEN WILSON также решил вставить пару пенсов по поводу восходящей популярности ИИ:

«В последние несколько лет, когда меня спрашивали в интервью о будущем музыки, я говорил об одном из сценариев, который вполне ожидаем: музыканты больше не будут нужны, как и заранее записанные треки. Музыка будет создаваться искусственным интеллектом для слушателей в режиме реального времени в зависимости от их потребностей в данный момент. Вы будете выбирать исполнителя, который хочет спеть для вас песню (Фредди Меркьюри, Арета Франклин, Джон Леннон, кто угодно), тему, о которой вы хотите, чтобы он пел, и музыкальный жанр. И он создаст для вас это музыкальное произведение в режиме реального времени, после чего вы сможете сохранить его для прослушивания в будущем, поделиться им с друзьями или стереть. Лично для меня в этом направлении был сделан еще один большой шаг, когда мое внимание привлекли несколько композиций Steven Wilson, созданных искусственным интеллектом. Я не знаю, кто их создал и какова была их мотивация, но даже мне очень трудно расслышать, что эти песни пою не я. Независимо от того, что я могу думать о качестве музыки, это сверхъестественно, почти сюрреалистично.

Мы находимся в самом разгаре сейсмических изменений в том, как создается музыка и как люди относятся к ней. А большинству вообще не все равно, что они слушают не человека? Будущее действительно «кусается». Прошу вас, сообщите мне о вашем мнении».






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 149

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом