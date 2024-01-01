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STEVEN WILSON опасается искусственного интеллекта



STEVEN WILSON также решил вставить пару пенсов по поводу восходящей популярности ИИ:



«В последние несколько лет, когда меня спрашивали в интервью о будущем музыки, я говорил об одном из сценариев, который вполне ожидаем: музыканты больше не будут нужны, как и заранее записанные треки. Музыка будет создаваться искусственным интеллектом для слушателей в режиме реального времени в зависимости от их потребностей в данный момент. Вы будете выбирать исполнителя, который хочет спеть для вас песню (Фредди Меркьюри, Арета Франклин, Джон Леннон, кто угодно), тему, о которой вы хотите, чтобы он пел, и музыкальный жанр. И он создаст для вас это музыкальное произведение в режиме реального времени, после чего вы сможете сохранить его для прослушивания в будущем, поделиться им с друзьями или стереть. Лично для меня в этом направлении был сделан еще один большой шаг, когда мое внимание привлекли несколько композиций Steven Wilson, созданных искусственным интеллектом. Я не знаю, кто их создал и какова была их мотивация, но даже мне очень трудно расслышать, что эти песни пою не я. Независимо от того, что я могу думать о качестве музыки, это сверхъестественно, почти сюрреалистично.



Мы находимся в самом разгаре сейсмических изменений в том, как создается музыка и как люди относятся к ней. А большинству вообще не все равно, что они слушают не человека? Будущее действительно «кусается». Прошу вас, сообщите мне о вашем мнении».











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