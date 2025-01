9 янв 2025



Тизер нового альбома STEVEN WILSON



STEVEN WILSON опубликовал тизер к новому альбому "The Overview", который будет выпущен 14 марта на Fiction Records на CD, виниле, Blu-ray, в цифровом варианте и в нескольких вариантах бокс-сетов:



"Objects Outlive Us" (23:17)



- No Monkey's Paw

- The Buddha Of The Modern Age

- Objects: Meanwhile *

- The Cicerones

- Ark

- Cosmic Sons Of Toil

- No Ghost On The Moor

- Heat Death Of The Universe



"The Overview" (18:27)



- Perspective

- A Beautiful Infinity I

- Borrowed Atoms

- A Beautiful Infinity II

- Infinity Measured In Moments

- Permanence



* Lyrics by Andy Partridge







+0 -0



просмотров: 124