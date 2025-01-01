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STEVEN WILSON об использовании искусственного интеллекта



STEVEN'a WILSON'a в недавнем интервью спросили, считает ли он для музыки использование искусственного интеллекта благом или злом, на что он ответил:



«Это важная тема. Это, пожалуй, самая важная тема — не так ли? — почти экзистенциальный кризис творчества против ИИ.



Я думаю, что нахожусь где-то посередине. Я не использовал ИИ на моём новом альбоме "The Overview". Я использовал ИИ в рождественском сингле, который я сделал пару лет назад, но это была своего рода нестандартная песня. Поэтому я подумал, что это хороший шанс попробовать, на что он способен. И я использовал ChatGPT для создания рождественских текстов в стиле Стивена Уилсона. И, честно говоря, получилось очень много всего, и 99 процентов из текстов были ужасными. Они были очень общими, очень клишированными, очень банальными, но примерно один процент из них я мог использовать. Так что я просто перебирал их: "Это хорошая фраза. Это фигня, это фигня. О, это хорошая фраза", и в итоге у меня получилось что-то, что я посчитал пригодным для использования.



Так что, на мой взгляд, если вам нужно что-то очень универсальное, то ИИ, вероятно, будет для вас очень полезным инструментом. Когда я создаю что-то, я ищу удивительные, непредсказуемые вещи. Поэтому ИИ очень мало полезен для меня — сейчас, в данный момент. Но, разумеется, с оговоркой, что мы всё ещё находимся в самом начале пути развития ИИ. Он будет становиться только лучше. И может быть, через пять лет вы нажмёте на кнопку, и ИИ создаст альбом вроде "The Overview" Кто знает? То есть я надеюсь, что нет. Я очень надеюсь, что нет, конечно, потому что я также верю, что особенным в музыке или любом творчестве является душа. Это отражение человека во множестве других людей и наблюдение за тем, узнают ли эти другие люди себя в этом зеркале. И сможет ли ИИ подделать это — лично я так не думаю. Я думаю, что он имитирует всё это, но это не настоящее. Но, тем не менее, и для ИИ найдётся место, как и для нас...



За последние 25 лет у нас появилось программное обеспечение, способное исправить голос певца, который не попадает в ноты. Есть программы, которые могут заставить барабанщика, не умеющего играть в такт, звучать в такт. Есть программы, которые могут эмулировать оркестры... С момента появления электричества у музыкантов появились инструменты, которые помогали им сделать свою музыку более отточенной и впечатляющей. Так что в этом смысле ИИ — просто следующий шаг, я думаю. Более коварная сторона этого, конечно, заключается в том, что он может полностью исключить человека из процесса, и ни одна технология до этого не доходила до такого уровня. Но я думаю, что если не принимать во внимание эту сторону и решить: "В музыке всё равно должна быть душа, в творчестве всё равно должен присутствовать человеческий фактор", то это станет просто ещё одним инструментом, который можно добавить к нашим программам Auto-Tune, Beat Detective, семплерам и всему остальному, что мы используем, чтобы наша музыка звучала более отполированно и профессионально.



Так что, думаю, простой ответ на ваш вопрос: я где-то посередине. Думаю, он будет использоваться, и я, вероятно, в конечном итоге воспользуюсь им, даже если у меня возникнут трудности с сочинением текстов. Точно так же, как я обратился бы к тезаурусу или словарю».







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