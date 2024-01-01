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STEVEN WILSON готовит новый альбом



STEVEN WILSON в недавнем интервью Gas Masks & Hand Grenades рассказал о ближайших планах:



«Продолжение ('The Harmony Codex') почти готово, можете себе представить. Имейте в виду, что " The Harmony Codex" был закончен в декабре 2022 года, так что с тех пор прошло больше года, а я уже почти закончил продолжение. Это снова очень разные работы. Я продолжаю быстро и с упоением создавать музыку. Это всего лишь два 20-минутных трека, так что он очень концептуальный, и я думаю, что он будет закончен и готов к выходу в начале следующего года»







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