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*SLAYER вернулись! 73
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 46
*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*AMORPHIS начнут запись в конце года 21
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Steven Wilson

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26 фев 2024 : 		 STEVEN WILSON готовит новый альбом

16 дек 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

26 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

9 ноя 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

17 окт 2023 : 		 Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль

21 сен 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

29 авг 2023 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

15 дек 2021 : 		 STEVEN WILSON в новом видео Paul Draper

29 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON представил новый трек

26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

10 май 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

28 окт 2016 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

23 окт 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Почему мы не любим гитарных задротов»

9 фев 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Новый альбом — просто набор поп-композиций»

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет в январе

10 апр 2015 : 		 STEVE WILSON в сериале “Ghosts of the Road”
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STEVEN WILSON готовит новый альбом



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STEVEN WILSON в недавнем интервью Gas Masks & Hand Grenades рассказал о ближайших планах:

«Продолжение ('The Harmony Codex') почти готово, можете себе представить. Имейте в виду, что " The Harmony Codex" был закончен в декабре 2022 года, так что с тех пор прошло больше года, а я уже почти закончил продолжение. Это снова очень разные работы. Я продолжаю быстро и с упоением создавать музыку. Это всего лишь два 20-минутных трека, так что он очень концептуальный, и я думаю, что он будет закончен и готов к выходу в начале следующего года»

STEVEN WILSON To Release New Album In 2025 -




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