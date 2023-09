сегодня



Новое видео STEVEN WILSON



“What Life Brings,” новое видео STEVEN'a WILSON'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Harmony Codex", выходящего 29 сентября на Spinefarm Records на CD, двойном виниле, Blu-ray, в цифровом варианте и в лимитированном бокс-сете на три диска.



Трек-лист делюкс-версии "The Harmony Codex":



Disc 1: The Harmony Codex



01. Inclination

02. What Life Brings

03. Economies Of Scale

04. Impossible Tightrope

05. Rock Bottom

06. Beautiful Scarecrow

07. The Harmony Codex

08. Time Is Running Out

09. Actual Brutal Facts

10. Staircase



Disc 2: Harmonic Distortion



01. Codex Theme #7

02. Economies Of Scale (Manic Street Preachers Remix)

03. Codex Theme #9

04. Inclination (Faultline Remix)

05. Impossible Tightrope (Alternate Version)

06. Codex Theme #6 4

07. Beautiful Scarecrow (Meat Beat Manifesto Excursion 1)

08. Codex Theme #8

09. Time Is Running Out (Mikael Åkerfeldt Version)

10. Staircase (Interpol Remix)

11. 11 Codex Theme #3

12. What Life Brings (Aug 22 Mix By Roland Orzabal)

13. The Harmony Codex (Long Take)

14. Staircase (Radiophonic Workshop Remix)



Disc 3: The Harmony Codex Blu-ray



01. High-Resolution Stereo (96/24)

02. 5.1 Mix (96/24)

03. Atmos Mix (48/24)

04. Stereo Instrumentals (96/24) *

05. 5.1 Instrumentals (96/24) *

06. Atmos Instrumentals (48/24) *



* exclusive to this edition







