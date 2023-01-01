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Steven Wilson

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13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

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8 фев 2013 : 		 Новое видео STEVEN WILSON
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Лидер PORCUPINE TREE поддержал Израиль



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Лидер PORCUPINE TREE Steven Wilson опубликовал в своих соцсетях следующее сообщение:

«Я с ужасом наблюдаю за событиями на Ближнем Востоке, разворачивающимися в течение последней недели.

Я всего лишь музыкант, но всё же знаю, что некоторым из вас небезразлично, что я думаю, поэтому хочу чётко заявить, что я безоговорочно поддерживаю Израиль и его право на принятие мер по защите от убийственных и варварских преступлений на почве ненависти, совершаемых террористической организацией ХАМАС против израильского гражданского населения. Я считаю, что у Израиля не осталось альтернативы, и что нет "правильного" решения, а есть только то, что должно быть сделано, каким бы неприятным и трудным оно ни было.

Но я хочу сказать, что я также поддерживаю всех невинных мужчин, женщин, детей и животных с обеих сторон, которые оказались в этой бессмысленной ситуации, были убиты, потеряли близких, взяты в заложники или вынуждены покинуть свои дома не по своей вине. Врагом здесь является ХАМАС, а его жертвами — как израильтяне, так и палестинцы.

Мы живём в печальные и ужасные времена».




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