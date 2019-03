сегодня



Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле



Концертный альбом Steven'a Wilson’а "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall", записанный в ходе тура в поддержку альбома "To The Bone", выйдет на виниле. Запись проходила в течение трёх вечеров на легендарной лондонской площадке The Royal Albert Hall. На этих шоу применялась 3D-визуализация, а звук транслировался в объёмном формате 4D.



Альбом изначально вышел в ноябре 2018 года на Blu-ray/DVD и CD. Расширенная делюкс-версия на виниле будет включать как треки с концертов, так и 6 песен с оригинальными аудиодорожками (три из них были выпущены в качестве бонусов на Blu-ray, а ещё три ранее не издавались). В бокс-сет также войдёт 32-страничная полноцветная глянцевая туровая книга.



Трек-лист:



Side 1:

“Intro ‘Truth’”

“Nowhere Now”

“Pariah”

“Home Invasion/Regret”



Side 2:

“The Creator Has A Mastertape”

“Refuge”

“People Who Eat Darkness”



Side 3:

“Ancestral”



Side 4:

“Arriving Somewhere But Not Here”



Side 5:

“Permanating”

“Song Of I”

“Lazarus”



Side 6:

“Detonation”

“The Same Asylum As Before”



Side 7:

“Song Of Unborn”

“Vermillioncore”

“Sleep Together”



Side 8:

“Even Less”

“Blank Tapes”

“Sound Of Muzak”

“The Raven That Refused To Sing”



Side 9:

“Routine”

“Hand Cannot Erase”

“Heartattack In A Layby”



Side 10:

“How Is Your Life Today?”

“Blackfield”

“Postcard”











