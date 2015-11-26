|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле
Концертный альбом Steven'a Wilson’а "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall", записанный в ходе тура в поддержку альбома "To The Bone", выйдет на виниле. Запись проходила в течение трёх вечеров на легендарной лондонской площадке The Royal Albert Hall. На этих шоу применялась 3D-визуализация, а звук транслировался в объёмном формате 4D.
Альбом изначально вышел в ноябре 2018 года на Blu-ray/DVD и CD. Расширенная делюкс-версия на виниле будет включать как треки с концертов, так и 6 песен с оригинальными аудиодорожками (три из них были выпущены в качестве бонусов на Blu-ray, а ещё три ранее не издавались). В бокс-сет также войдёт 32-страничная полноцветная глянцевая туровая книга.
Трек-лист:
Side 1:
“Intro ‘Truth’”
“Nowhere Now”
“Pariah”
“Home Invasion/Regret”
Side 2:
“The Creator Has A Mastertape”
“Refuge”
“People Who Eat Darkness”
Side 3:
“Ancestral”
Side 4:
“Arriving Somewhere But Not Here”
Side 5:
“Permanating”
“Song Of I”
“Lazarus”
Side 6:
“Detonation”
“The Same Asylum As Before”
Side 7:
“Song Of Unborn”
“Vermillioncore”
“Sleep Together”
Side 8:
“Even Less”
“Blank Tapes”
“Sound Of Muzak”
“The Raven That Refused To Sing”
Side 9:
“Routine”
“Hand Cannot Erase”
“Heartattack In A Layby”
Side 10:
“How Is Your Life Today?”
“Blackfield”
“Postcard”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).