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Steven Wilson

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Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле



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Концертный альбом Steven'a Wilson’а "Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall", записанный в ходе тура в поддержку альбома "To The Bone", выйдет на виниле. Запись проходила в течение трёх вечеров на легендарной лондонской площадке The Royal Albert Hall. На этих шоу применялась 3D-визуализация, а звук транслировался в объёмном формате 4D.

Альбом изначально вышел в ноябре 2018 года на Blu-ray/DVD и CD. Расширенная делюкс-версия на виниле будет включать как треки с концертов, так и 6 песен с оригинальными аудиодорожками (три из них были выпущены в качестве бонусов на Blu-ray, а ещё три ранее не издавались). В бокс-сет также войдёт 32-страничная полноцветная глянцевая туровая книга.

Трек-лист:

Side 1:
“Intro ‘Truth’”
“Nowhere Now”
“Pariah”
“Home Invasion/Regret”

Side 2:
“The Creator Has A Mastertape”
“Refuge”
“People Who Eat Darkness”

Side 3:
“Ancestral”

Side 4:
“Arriving Somewhere But Not Here”

Side 5:
“Permanating”
“Song Of I”
“Lazarus”

Side 6:
“Detonation”
“The Same Asylum As Before”

Side 7:
“Song Of Unborn”
“Vermillioncore”
“Sleep Together”

Side 8:
“Even Less”
“Blank Tapes”
“Sound Of Muzak”
“The Raven That Refused To Sing”

Side 9:
“Routine”
“Hand Cannot Erase”
“Heartattack In A Layby”

Side 10:
“How Is Your Life Today?”
“Blackfield”
“Postcard”

STEVEN WILSON To Release Super Deluxe Vinyl Edition Of Home Invasion: In Concert At The Royal Albert Hall




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