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Steven Wilson

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26 янв 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»

20 ноя 2020 : 		 STEVEN WILSON объяснил, почему не стал сотрудничать с металл-группами после работы с OPETH

23 апр 2020 : 		 Выход нового альбома STEVEN WILSON перенесен

13 мар 2020 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет летом

13 мар 2019 : 		 Концертный альбом STEVEN WILSON выйдет на виниле

31 янв 2019 : 		 STEVEN WILSON о Брекзите: «Это создаст определённые сложности для артистов»

13 сен 2018 : 		 Концертный релиз STEVEN WILSON выйдет осенью

4 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STEVEN WILSON

2 июл 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

13 июн 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

19 май 2017 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

10 май 2017 : 		 Новая песня STEVEN WILSON

28 окт 2016 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

23 окт 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Почему мы не любим гитарных задротов»

9 фев 2016 : 		 STEVEN WILSON: «Новый альбом — просто набор поп-композиций»

8 ноя 2015 : 		 Новый альбом STEVEN WILSON выйдет в январе

10 апр 2015 : 		 STEVE WILSON в сериале “Ghosts of the Road”

6 фев 2015 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

2 дек 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома STEVEN WILSON

7 окт 2014 : 		 STEVEN WILSON работает над новым альбомом

8 фев 2013 : 		 Новое видео STEVEN WILSON

2 дек 2012 : 		 Детали сольного альбома STEVEN WILSON’а

28 сен 2011 : 		 Детали сольного альбома STEVEN WILSON’а

7 апр 2011 : 		 Обновления от STEVEN'a WILSON'a

27 мар 2011 : 		 MIKAEL ÅKERFELDT и STEVEN WILSON завершили сочинение материала для нового проекта

1 ноя 2010 : 		 STEVEN WILSON о новом проекте: «Мы не хотели создавать прог-металлическую супергруппу»
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|||| 26 янв 2021

STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»



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STEVEN WILSON в рамках недавнего интервью выбрал пять лучших альбомов, которые могли бы доставить удовольствие любому аудиофилу:

«Я очень часто говорю людям, если вы хотите увидеть блестящую работу, Elton John в 70-х годах почти безупречен. И скорость работы невероятна. Вышло около 10 альбомов — два из них двойные — между 1970 и 1976 годами, все они для меня — граничащие с шедеврами или просто полноценные шедевры. "Goodbye Yellow Brick Road" (выпущен в 73-м) — та пластинка, на которой столько знаменитых песен, а продакшн просто безупречен. Качество песен, текстов практически безупречны, да даже обложка является культовой.

Я большой фанат Trevor'a Horn'a (Yes), он один из моих главных кумиров. Когда я рос, я очень хотел быть продюсером, так что Trevor Horn... Всё то, что он делал в 80-х, включая "90125", а также вещи Frankie, "Slave to the Rhythm" Grace Jones — всё это было для меня критерием, эталоном... Ну и "Owner Of A Lonely Heart" — для меня это один из величайших поп-синглов всех времён».

Former PORCUPINE TREE Frontman STEVEN WILSON -



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КомментарииСкрыть/показать 19 )

HELLECTOR


26 янв 2021, 21:12		Стивен 'Голимая Попса" Уилсон.

hansi_hrb


26 янв 2021, 22:19		тебе не нравятся поркупайны?

Flaming


26 янв 2021, 22:49		Мне он нравится только как "ремастеролог". Джетро в его миксах феноменальны.
Согласен с оценками элтоновых альбомов до буквы.

Petrovich Sexyy


26 янв 2021, 22:50		Стив охуенен. И в Поркупайнах, и вне их.

hansi_hrb


26 янв 2021, 22:51		а я вот элтона и не слушал толком никогда

hansi_hrb


26 янв 2021, 22:53		Стив охуенен
----------------
мне тоже очень нравится

HELLECTOR


27 янв 2021, 00:25		>>>тебе не нравятся поркупайны?

Нет.

HELLECTOR


27 янв 2021, 00:26		Стивен 'ГОПНИК' Уилсон

Petrovich Sexyy


27 янв 2021, 00:36		Ты его еще ЧЕКИСТОМ обзови.

HELLECTOR


27 янв 2021, 00:45		Стивен 'ГОПНИК-ЧЕКИСТ' Уилсон

Petrovich Sexyy


27 янв 2021, 00:56		А это уже тавтология)

ElectricRetard


27 янв 2021, 01:11		Стивен это БОХ прог музыки.
А с гопниками это вам к одному из Шенкеров в соседнюю новость.

Petrovich Sexyy


27 янв 2021, 01:31		Стивен это БОХ прог музыки.

Ну один из - точно

Sw0Rn


27 янв 2021, 01:51		HELLECTOR, тяжмет он явно не слушает и вряд ли увлекался)

HELLECTOR


27 янв 2021, 02:51		>>тяжмет он явно не слушает и вряд ли увлекался

Вот я и говорю - Стивен 'СРАНОЕ ГОПНЯВОЕ ГОВНО' Уилсон

HELLECTOR


27 янв 2021, 02:57		Нет, Коллеги, вы поймите, если вам нравится такой прог и такой Стивен Уилсон, то вы имеете право.
Вы разбираетесь. Вы ценители. Ничета примитивному мне. Респект вам и искренняя уважуха!

А я останусь в той сраной клоаке, где Стивен - ГОВНО - Уилсон.

ElectricRetard


27 янв 2021, 03:01		Вот к слову о пользе широты музыкального кругозора. Нахуя в таком случае знать кто такой Стивен Уилсон? Лишнее "говно" в голове.

hansi_hrb


27 янв 2021, 03:09		А я вот слушаю tripping with Nils Fram, прекрасная широкодиапазонная музыка.

hansi_hrb


27 янв 2021, 03:36		А я останусь в той сраной клоаке, где Стивен - ГОВНО - Уилсон.
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https://c.radikal.ru/c11/2101/14/1010b7fe2597.jpg


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