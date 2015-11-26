STEVEN WILSON: «Elton John в 70-х практически безупречен»
STEVEN WILSON в рамках недавнего интервью выбрал пять лучших альбомов, которые могли бы доставить удовольствие любому аудиофилу:
«Я очень часто говорю людям, если вы хотите увидеть блестящую работу, Elton John в 70-х годах почти безупречен. И скорость работы невероятна. Вышло около 10 альбомов — два из них двойные — между 1970 и 1976 годами, все они для меня — граничащие с шедеврами или просто полноценные шедевры. "Goodbye Yellow Brick Road" (выпущен в 73-м) — та пластинка, на которой столько знаменитых песен, а продакшн просто безупречен. Качество песен, текстов практически безупречны, да даже обложка является культовой.
Я большой фанат Trevor'a Horn'a (Yes), он один из моих главных кумиров. Когда я рос, я очень хотел быть продюсером, так что Trevor Horn... Всё то, что он делал в 80-х, включая "90125", а также вещи Frankie, "Slave to the Rhythm" Grace Jones — всё это было для меня критерием, эталоном... Ну и "Owner Of A Lonely Heart" — для меня это один из величайших поп-синглов всех времён».
HELLECTOR
hansi_hrb
Flaming
Согласен с оценками элтоновых альбомов до буквы.
Petrovich Sexyy
hansi_hrb
hansi_hrb
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мне тоже очень нравится
HELLECTOR
Нет.
HELLECTOR
Petrovich Sexyy
HELLECTOR
Petrovich Sexyy
ElectricRetard
А с гопниками это вам к одному из Шенкеров в соседнюю новость.
Petrovich Sexyy
Ну один из - точно
Sw0Rn
HELLECTOR
Вот я и говорю - Стивен 'СРАНОЕ ГОПНЯВОЕ ГОВНО' Уилсон
HELLECTOR
Вы разбираетесь. Вы ценители. Ничета примитивному мне. Респект вам и искренняя уважуха!
А я останусь в той сраной клоаке, где Стивен - ГОВНО - Уилсон.
ElectricRetard
hansi_hrb
hansi_hrb
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