Видео полного выступления LUCIFER



Видео с выступления группы LUCIFER на фестивале Crossroads, которое состоялось 10 октября 2018 года, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Faux Pharoh"

"Abracadabra"

"Eyes In The Sky"

"Phoenix"

"Dancing With Mr. D"

"Aton"

"Purple Pyramid"

"Morning Star"

"Take Me Away (Together As One)"

"Reaper On Your Heels"

"Anubis"

"California Son"











